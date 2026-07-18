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        Haberler Bilgi Gündem Asırlık Gece dizisi ne anlatıyor, konusu ne? Asırlık Gece 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Asırlık Gece dizisi ne anlatıyor, konusu ne? Asırlık Gece 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz'un yıl dönümüne özel olarak izleyiciyle buluşan Asırlık Gece dizisi, yayınlanan ilk üç bölümüyle kısa sürede gündemin en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Gerçek olaylardan ilham alan hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ardından gözler yeni bölüme çevrildi. İzleyiciler "Asırlık Gece 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?", "Asırlık Gece yeni bölüm var mı?", "Asırlık Gece TRT 1 yayın akışı" sorularına yanıt arıyor. İşte Asırlık Gece 4. bölümle ilgili son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        1

        TRT 1'in 15 Temmuz'u konu alan dikkat çeken mini dizisi Asırlık Gece, peş peşe ekrana gelen ilk üç bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayınlanan bölümlerin ardından dizinin devam edip etmeyeceği ve yeni bölüm tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Özellikle "Asırlık Gece 4. bölüm yayınlandı mı?", "Asırlık Gece 4. bölüm ne zaman?", "TRT 1 Asırlık Gece yeni bölüm tarihi" sorguları öne çıkarken, izleyiciler TRT 1 yayın akışını yakından takip ediyor. İşte Asırlık Gece dizisinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenler...

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        TRT 1 YAYIN AKIŞI İLE ASIRLIK GECE 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

        Toplamda 15 bölüm olarak yayınlanması planlanan dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. TRT1'in bu hafta açıklanan yayın akışına göre, cuma akşamı Asırlık Gece tekrar yayını, cumartesi akşamı Muhteşem Yedili, pazar akşamı ise İspanya - Arjantin 2026 Dünya Kupası Final Maçı yayınlanacak.

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        ASIRLIK GECE DİZİSİ KONUSU NE?

        Asırlık Gece dizisi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşanan kritik gelişmeleri ve o gece verilen mücadeleyi anlatıyor. Hüseyin Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan yapım, darbe girişiminin hazırlık sürecini, önemli dönüm noktalarını ve yaşanan olayları belge ve tanıklıklar ışığında ekrana taşıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, köprüler ve TRT binası gibi stratejik noktalarda yaşanan gelişmeleri odağına alan dizi, yakın tarihin en kritik gecelerinden birini farklı yönleriyle ele alıyor.

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        ASIRLIK GECE OYUNCULARI KİMLER?

        Güçlü prodüksiyonuyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinema dünyasının birbirinden başarılı isimleri yer alıyor. Gerçek tarihi şahsiyetleri ve o gecenin kahramanlarını canlandıran oyuncu kadrosunda şu isimler öne çıkıyor:

        Rüzgar Aksoy (Ömer Halisdemir rolünde)

        Erkan Petekkaya

        Burak Sergen

        Emir Benderlioğlu

        Tolga Mendi

        Murat Aygen

        Yavuz Bingöl

        Altan Akışık

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