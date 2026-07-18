Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı: İmzaya geliyor!

AHBAP'ta ne, nasıl denetlendi? Haluk Levent neyin içinden çıkamadı? Ahbap soruşturması Haluk Levent'in zaaflarının sonucu mu? Haluk Levent ne demek istedi? Deprem bağışları suistimal mi edildi? Ahbap deprem bağışlarını ne yaptı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Hay... Daha Fazla Göster

AHBAP'ta ne, nasıl denetlendi? Haluk Levent neyin içinden çıkamadı? Ahbap soruşturması Haluk Levent'in zaaflarının sonucu mu? Haluk Levent ne demek istedi? Deprem bağışları suistimal mi edildi? Ahbap deprem bağışlarını ne yaptı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir yanıtladı. Daha Az Göster