Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı: İmzaya geliyor!
Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde sona geldi. Mısırlı yıldızla anlaşan siyah-beyazlılar, 2-3 gün içinde oyuncuyla bir araya gelip transferi resmiyete dökecek.
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
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Transfer sezonunun hızlı takımlarından olan Beşiktaş, Salah transferini gerçekleştirmek üzere.
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Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
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İMZAYA GELİYOR!
Beşiktaş, bir iki gün içerisinde Salah ile yüz yüze de görüşerek transferi tamamlayacak.
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TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI
Beşiktaş taraftarları hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" şeklinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların transfer beklentisine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.
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Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 41 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, 12 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 150 dakika sahada kaldı.
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