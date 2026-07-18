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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı: İmzaya geliyor!

        Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı: İmzaya geliyor!

        Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde sona geldi. Mısırlı yıldızla anlaşan siyah-beyazlılar, 2-3 gün içinde oyuncuyla bir araya gelip transferi resmiyete dökecek.

        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        Transfer sezonunun hızlı takımlarından olan Beşiktaş, Salah transferini gerçekleştirmek üzere.

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        Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

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        İMZAYA GELİYOR!

        Beşiktaş, bir iki gün içerisinde Salah ile yüz yüze de görüşerek transferi tamamlayacak.

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        TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI

        Beşiktaş taraftarları hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" şeklinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların transfer beklentisine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.

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        Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 41 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, 12 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 150 dakika sahada kaldı.

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