ATA AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alınabilecek. Belgeler erişime açıldığında öğrencilerin öncelikle ATA AÖF OBS sistemine giriş yapmaları ve öğrenci bilgileriyle oturum açmaları gerekiyor. Ardından ana sayfada yer alan Duyurular veya ilgili sınav işlemleri bölümünden sınav giriş belgesine ulaşılabiliyor. Görüntülenen belgenin bilgisayara indirilerek çıktısının alınması ve sınav günü öğrencilerin yanında bulundurulması gerekiyor. Ayrıca sınav giriş belgelerine alternatif olarak Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ve ATA AÖF mobil uygulaması üzerinden de erişim sağlanabiliyor.