ATA AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi vize sınav tarihi belli oldu. ATA AÖF sınavlarına katılmadan önce öğrencilerin sınav giriş belgesine erişmesi gerekiyor. Üç ayrı oturum halinde yapılacak sınavlar kasım ayında yapılacak. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
ATA AÖF sınav tarihi belli oldu. Atatürk Üniversitesi tarafından ATA AÖF güz dönemi vize sınavlarına ait giriş belgeleri sunulacak. Sınav giriş belgesini alan öğrenciler sınavlara katılım göstecek. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri, sınav giriş belgelerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden temin edebilecek. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman ve sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Atatürk Üniversitesi tarafından ATA AÖF güz dönemi vize sınavlarına ait giriş belgeleri henüz öğrencilerin erişimine sunulmadı. ATA AÖF giriş belgelerine ilişkin yeni bir açıklama yapılması durumunda güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. 2026-2027 akademik yılı kapsamında düzenlenecek sınavlar, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak. Sınav heyecanı cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak, aynı gün saat 14.00'te devam edecek. Son oturumun başlangıç saati ise pazar günü 15.00 olacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ATA AÖF sınav giriş belgeleri, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alınabilecek. Belgeler erişime açıldığında öğrencilerin öncelikle ATA AÖF OBS sistemine giriş yapmaları ve öğrenci bilgileriyle oturum açmaları gerekiyor. Ardından ana sayfada yer alan Duyurular veya ilgili sınav işlemleri bölümünden sınav giriş belgesine ulaşılabiliyor. Görüntülenen belgenin bilgisayara indirilerek çıktısının alınması ve sınav günü öğrencilerin yanında bulundurulması gerekiyor. Ayrıca sınav giriş belgelerine alternatif olarak Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ve ATA AÖF mobil uygulaması üzerinden de erişim sağlanabiliyor.