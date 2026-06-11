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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

        AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının tamamlanmasının ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Değerlendirme süreci devam ederken, öğrenciler 2026 AUZEF final sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Sonuçların ilan edileceği tarih ve sorgulama ekranına ilişkin bilgiler yoğun şekilde araştırılıyor. Peki AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 14:36 Güncelleme:
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        1

        AUZEF final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Değerlendirme süreci devam ederken 2026 AUZEF final sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Sonuçların ilan tarihi ve sorgulama ekranına dair bilgiler yoğun şekilde araştırılıyor. Peki AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden görüntülenebilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarına ilişkin sonuçların, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından en geç 10 gün içinde aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden açıklanması bekleniyor.

        3

        AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        AUZEF final sınavına ait harf notları, İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci bilgi sistemi AKSİS üzerinden erişime açılacak.

        Öğrenciler, aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yaparak kullanıcı bilgileriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

        4

        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

        AUZEF sınav takvimine göre bahar dönemi bütünleme sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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