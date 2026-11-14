AUZEF VİZE SINAVLARI SAAT KAÇTA 2026? AUZEF ara sınavları ne zaman bitiyor, kaç dakika sürecek? 2026-2027 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takvimi yayınlandı. Böylece güz yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, AUZEF vize sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde 81 il ve KKTC dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde yapılacak.

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek.

Sınavların sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonraki oturumlar ise saat 14.00'te başlayacak. Ancak öğrencilerin hangi gün ve oturumda sınava katılacağı, aldıkları derslere göre değişiyor. Bu nedenle her öğrencinin kendi sınav giriş belgesinde belirtilen başlangıç saatini esas alması gerekiyor.