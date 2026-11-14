AUZEF VİZE SINAVLARI SAAT KAÇTA 2026? AUZEF ara sınavları ne zaman bitiyor, kaç dakika sürecek? 2026-2027 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
AUZEF ara sınavları için beklenen gün geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2026-2027 güz dönemi vize sınavları, 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından öğrenciler, "AUZEF vize sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Peki, AUZEF vize sınavları kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, 2026-2027 AUZEF ara sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati…
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. AUZEF vize sınavları, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek. AUZEF sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte sınav merkezleri, bina ve salon bilgileri de belli oldu. Sınava katılacak öğrenciler, "AUZEF vize sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt arıyor. AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2026-2027 Güz Dönemi AUZEF güz dönemi vize sınavlarına ilişkin merak edilen detaylar.
AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takvimi yayınlandı. Böylece güz yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.
Takvime göre, AUZEF vize sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde 81 il ve KKTC dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde yapılacak.
Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek.
Sınavların sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonraki oturumlar ise saat 14.00'te başlayacak. Ancak öğrencilerin hangi gün ve oturumda sınava katılacağı, aldıkları derslere göre değişiyor. Bu nedenle her öğrencinin kendi sınav giriş belgesinde belirtilen başlangıç saatini esas alması gerekiyor.
AUZEF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
AUZEF güz dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri 6 Kasım 2026 tarihinde yayımlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamanın ardından öğrencilerin sınava katılacakları okul, bina, salon ve oturum bilgileri erişime açıldı.
Adaylar, sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilirler. Ayrıca AUZEF Mobil uygulaması üzerinden de sınav giriş belgeleri görüntülenebiliyor. Öğrencilerin belgeyi indirerek çıktısını alması ve sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.
AUZEF VİZE SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, SINAV KAÇ DAKİKA?
AUZEF ara sınavlarında, aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 çoktan seçmeli soru soruluyor. Öğrencilere her dersin sorularını yanıtlamaları için 30 dakika süre tanınıyor.
AUZEF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek AUZEF ara sınavlarının son oturumunun tamamlanmasının ardından sınav soruları öğrencilerin erişimine açılacak. Soru ilanıyla birlikte itiraz süreci de başlayacak. Öğrenciler, sınav sorularına ilişkin itirazlarını iki iş günü içerisinde üniversitenin belirlediği elektronik sistem üzerinden yapabilecek.
Sınav sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih ise henüz duyurulmadı. Optik cevap formlarının okunması ve gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından sınav puanları AUZEF'in resmi sınav sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını kontrol edebilecek.
AUZEF ARA SINAVINA GİREMEYENLER İÇİN MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?
Herhangi bir nedenle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı düzenlenmeyecek. Bu nedenle öğrencilerin kendilerine bildirilen sınav tarihi ve saatinde sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor.
2026-2027 AUZEF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF ara sınavlarının ardından gözler güz döneminin final ve bütünleme sınavlarına çevrilecek. İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan 2026-2027 akademik takvimine göre güz dönemi bitirme sınavları 26-27 Aralık 2026, bütünleme sınavları ise 30-31 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bahar döneminde ise ara sınavlar 24-25 Nisan 2027, final sınavları 12-13 Haziran 2027 ve bütünleme sınavları 10-11 Temmuz 2027 tarihlerinde yapılacak. Mezuniyet için üç ders sınavının tarihi de 5 Eylül 2027 olarak belirlendi.
Öğrencilerin sınav takviminde olabilecek değişiklikleri İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi duyuru kanalları üzerinden takip etmeleri gerekiyor.