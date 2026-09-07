Balıkesir'de irili ufaklı sarsıntılar sürüyor! 7 Eylül 2026 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?
Son dakika deprem haberleri, gündemdeki yerini koruyor. Dün Balıkesir'de meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından gözler "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtına çevrildi. 7 Eylül Pazartesi günü ise Ege Denizi, Kahramanmaraş, Balıkesir, Mersin ve Muğla gibi illerde irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. İşte, 7 Eylül 2026 Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin verileri her gün güncelleniyor. Dün Balıkesir Çukuroba’da 5.3 km derinlikte meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de irili ufaklı sarsıntılar meydana gelmeye devam etti. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Eylül 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklükleri, merkez üssü ve derinlik bilgileri…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre 7 Eylül 2026 Pazartesi günü Balıkesir Sındırgı'da ufak sarsıntılar peş peşe geldi. Saat 04:49'da 1.2, saat 03:59'da 1.6, saat 03:03'te 1.1, saat 01:18'de 1.2 ve saat 00:48'de Sındırgı'da 1.5 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.07 05:37:52 38.8317 26.8283 12.8 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.07 05:02:55 37.9647 36.2825 5.0 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.07 04:49:44 39.2513 28.1507 6.5 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.07 04:41:51 36.8907 34.2067 5.0 -.- 1.6 -.- HACIALANI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2026.09.07 03:59:59 39.1822 28.1978 9.9 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.07 03:03:05 39.1703 28.1668 12.2 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.07 02:34:50 36.6590 29.3523 5.2 -.- 1.3 -.- KEMER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.09.07 02:13:04 36.6627 29.3557 6.9 -.- 1.7 -.- SEYDILER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.09.07 02:06:07 36.1585 28.9895 11.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.09.07 01:56:14 40.4465 28.7087 5.4 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.09.07 01:30:52 36.9995 35.5328 25.1 -.- 1.2 -.- HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) İlksel
2026.09.07 01:18:43 39.2377 28.0727 14.1 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.07 01:11:36 37.9725 36.2697 5.4 -.- 0.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.07 01:09:01 36.6298 25.5865 7.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.07 01:02:26 38.2842 38.2185 5.4 -.- 1.1 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.09.07 01:01:39 38.7812 36.5860 11.5 -.- 1.1 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.09.07 00:59:01 40.1782 31.7027 5.8 -.- 2.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.09.07 00:52:11 38.7600 36.5177 16.0 -.- 1.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.09.07 00:49:07 36.6238 25.5813 8.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.07 00:48:50 39.2120 28.0968 9.3 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.07 00:34:14 38.7780 36.5565 6.8 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.09.07 00:15:58 39.7058 27.8627 3.6 -.- 1.2 -.- KAVAKLI-(BALIKESIR) İlksel
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER