Balıkesir'de irili ufaklı sarsıntılar sürüyor! 7 Eylül 2026 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin verileri her gün güncelleniyor. Dün Balıkesir Çukuroba’da 5.3 km derinlikte meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de irili ufaklı sarsıntılar meydana gelmeye devam etti. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Eylül 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklükleri, merkez üssü ve derinlik bilgileri…