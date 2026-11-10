BARAJLAR DOLUYOR! İSKİ PAYLAŞTI: 10 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarının güncel verileri...

İstanbul'da su kaynaklarının güncel verileri, son yağışların ardından araştırılmaya başlandı. Kent genelinde etkili olan yağmurun baraj rezervlerine katkısı olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alırken, İSKİ'nin yayımladığı günlük doluluk verileri de yakından izleniyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda yaşanan son değişimler, su rezervlerinin geleceği açısından önem taşıyor. Peki, 10 Kasım 2026 Salı itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk seviyesi ne kadar? Ömerli'den Terkos'a, Darlık'tan Büyükçekmece'ye kadar tüm barajlarda son rakamlar nasıl şekillendi? İşte güncel doluluk oranları...