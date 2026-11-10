BARAJLAR DOLUYOR! İSKİ PAYLAŞTI: 10 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarının güncel verileri...
İstanbul'da son günlerde görülen yağışlar, kentin su kaynaklarında yaşanan değişimi yeniden gündeme taşıdı. Yağışların baraj doluluk oranlarına nasıl yansıdığı merak edilirken, vatandaşlar İSKİ'nin açıkladığı günlük verileri yakından takip ediyor. Megakentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki doluluk seviyeleri de günün araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, 10 Kasım 2026 Salı günü İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ tarafından paylaşılan son veriler ve baraj baraj güncel durum...
İstanbul'da su kaynaklarının güncel verileri, son yağışların ardından araştırılmaya başlandı. Kent genelinde etkili olan yağmurun baraj rezervlerine katkısı olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alırken, İSKİ'nin yayımladığı günlük doluluk verileri de yakından izleniyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda yaşanan son değişimler, su rezervlerinin geleceği açısından önem taşıyor. Peki, 10 Kasım 2026 Salı itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk seviyesi ne kadar? Ömerli'den Terkos'a, Darlık'tan Büyükçekmece'ye kadar tüm barajlarda son rakamlar nasıl şekillendi? İşte güncel doluluk oranları...
İSKİ 10 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI PAYLAŞTI!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 10 Kasım 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 61,81 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 82,71
Darlık Barajı: yüzde 94,02
Elmalı Barajı: yüzde 69,60
Terkos Barajı: yüzde 52,16
Alibey Barajı: yüzde 79,18
Büyükçekmece Barajı: yüzde 41,35
Sazlıdere Barajı: yüzde 42,97
Istrancalar Barajı: yüzde 78,61
Kazandere Barajı: yüzde 11,85
Pabuçdere Barajı: yüzde 7,55