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        Haberler Bilgi BARAJLARDA SON DURUM: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 24 Ekim 2026 Cumartesi İstanbul barajlarının su seviyesi ne kadar?

        BARAJLARDA SON DURUM: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 24 Ekim 2026 Cumartesi İstanbul barajlarının su seviyesi ne kadar?

        Ekim ayının sonuna yaklaşılırken İstanbul'un su kaynaklarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda ne kadar su kaldığı ve son yağışların doluluk oranlarını nasıl etkilediği merak ediliyor. İSKİ'nin düzenli olarak güncellediği veriler doğrultusunda Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyeleri yakından takip ediliyor. Peki, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı ne kadar? Hangi barajda su seviyesi yükseldi, hangisinde düşüş yaşandı? İşte İstanbul'un su rezervlerine ilişkin güncel doluluk oranları ve baraj baraj son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        İstanbul'da Ekim ayının son günlerine girilirken gözler, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son duruma çevrildi. Yağışların su rezervlerine ne ölçüde katkı sağladığı ve mevcut su miktarının hangi seviyede olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ'nin açıkladığı güncel ölçümlerle birlikte Ömerli, Terkos, Darlık, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranları da yeniden gündeme taşındı. Peki, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü İstanbul'un barajlarında son durum nasıl? Toplam su seviyesi yüzde kaça ulaştı, en dolu ve en düşük seviyedeki barajlar hangileri? İşte İSKİ verileriyle İstanbul barajlarındaki su miktarına ilişkin son tablo…

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        İSKİ 24 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53 seviyesinde kaydedildi.

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        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 77,55

        Darlık Barajı: yüzde 88,72

        Elmalı Barajı: yüzde 74,67

        Terkos Barajı: yüzde 36,98

        Alibey Barajı: yüzde 74,74

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,68

        Sazlıdere Barajı: yüzde 32,36

        Istrancalar Barajı: yüzde 52,68

        Kazandere Barajı: yüzde 5,96

        Pabuçdere Barajı: yüzde 3,31

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