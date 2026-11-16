Beklenen açıklama geldi! 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 13. Yargı Paketi maddeleri neler?
13. Yargı Paketi için gözler Adalet Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in son açıklamalarıyla birlikte düzenlemenin Meclis'e sunulacağı takvime ilişkin ayrıntılar gündeme geldi. Yaklaşık 24-25 maddeden oluşması beklenen pakette yargı süreçlerinin hızlandırılması, sosyal medya düzenlemeleri ve dolandırıcılıkla mücadele gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor. Cezaevindeki hükümlüler ve yakınları ise özellikle genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik konusunda yapılacak değişiklikleri araştırıyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, içerisinde genel af ve infaz düzenlemesi olacak mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 13. Yargı Paketi'nde yeni gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 5 Kasım'daki açıklamalarında paketin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine taşınmasının planlandığı belirtildi. Yaklaşık 24-25 maddelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığı ifade edilirken sosyal medya, dolandırıcılık ve yargılamaların hızlandırılması konuları öne çıktı. Hükümlüler ve aileleri ise pakette af veya ceza infaz sistemini değiştirecek yeni bir düzenleme bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde af ve infaz düzenlemesi var mı? İşte yeni yargı paketinin Meclis'e sunulacağı tarih...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİS'E GELDİ Mİ?
13. Yargı Paketi'nin ne zaman Meclis'e sunulacağına ilişkin takvimde yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daha önce yaptığı açıklamalarda düzenlemenin ekim ayında TBMM gündemine getirilmesinin hedeflendiği belirtilmişti. Ancak ekim ayının tamamlanmasına rağmen teklif Meclis'e sunulmadı.
Bakan Gürlek'in 5 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre 13. Yargı Paketi'nin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması planlanıyor.
13 Kasım 2026 itibarıyla TBMM'ye sunulmuş resmi bir 13. Yargı Paketi kanun teklifi bulunmuyor. Dolayısıyla düzenlemenin komisyonda görüşüleceği ve Genel Kurul'a geleceği kesin tarih henüz açıklanmadı.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER, İÇERİĞİNDE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?
Yeni yargı paketinin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması bekleniyor. Henüz resmi kanun teklifi açıklanmadığı için kesinleşmiş bir madde listesi bulunmuyor. Ancak Bakanlık çalışmaları ve son açıklamalara yansıyan başlıklar arasında şunlar yer alıyor:
- Yargılamaların hızlandırılması: Uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.
- Sosyal medya düzenlemesi: Sosyal medya kullanımında yeni kurallar ve kimlik doğrulama konuları gündemde bulunuyor.
- Dolandırıcılıkla mücadele: Özellikle dijital ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yeni düzenlemeler üzerinde duruluyor.
- Kişisel verilerin korunması: Kişisel verilerin güvenliği ve hukuka aykırı kullanımıyla ilgili düzenlemeler değerlendiriliyor.
- Kira ve tahliye davaları: Kira tespit ve tahliye uyuşmazlıklarının daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.
- Boşanma davaları: Aile hukukundaki yargılama süreçlerinin hızlandırılması üzerinde çalışılıyor.
- Mal paylaşımı davaları: Boşanma sürecinde mal paylaşımından kaynaklanan uzun yargılama süreçlerinin azaltılması gündemde bulunuyor.
Bu başlıkların tamamının nihai kanun teklifinde yer alacağı henüz kesinleşmiş değil. Düzenlemenin gerçek kapsamı TBMM'ye sunulacak metinle belli olacak.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
Cezaevlerinde bulunan hükümlüler ve ailelerinin en çok merak ettiği konuların başında genel af beklentisi geliyor. Özellikle yeni yargı paketiyle birlikte cezaevlerinde tahliyelerin başlayacağına yönelik iddialar yakından takip ediliyor.
Ancak 13 Kasım 2026 itibarıyla 13. Yargı Paketi kapsamında genel af çıkarılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar veya TBMM'ye sunulmuş kanun teklifi bulunmuyor.
Dolayısıyla genel af çıkacağı ya da belirli suçlardan hüküm giyen kişilerin toplu şekilde tahliye edileceği yönündeki iddialara kesin gözüyle bakılmaması gerekiyor.
İNFAZ İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
13. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi olup olmayacağı da gündemin önemli başlıklarından biri. Hükümlüler, cezaevinde kalınan sürelerin azaltılması, koşullu salıverilme oranları ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Ancak mevcut açıklamalara göre bütün hükümlüleri kapsayan yeni bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik düzenlemesi kesinleşmiş değil.
İnfaz sisteminde yeni bir değişiklik yapılması halinde hangi suçların kapsamda olacağı, suç tarihi, ceza miktarı ve hükümlülerin mevcut infaz durumları gibi kriterlerin belirleyici olması bekleniyor.
Ayrıca infaz sistemine yönelik daha kapsamlı bir çalışma yapılabileceği, bu düzenlemenin 13. Yargı Paketi'nden ayrı hazırlanabileceği yönünde haberler de bulunuyor. Bu nedenle infaz indirimi ve tahliye beklentileri açısından resmi kanun metnini beklemek gerekiyor.
SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ 13. YARGI PAKETİ'NDE OLACAK MI?
13. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelen konulardan biri de süresiz nafaka düzenlemesiydi. Özellikle boşanma davalarının hızlandırılması ve nafaka sisteminin yeniden ele alınması konusunda çeşitli çalışmalar gündeme gelmişti.
13. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN NE ZAMAN GEÇECEK?
13. Yargı Paketi'nin yasalaşabilmesi için öncelikle TBMM Başkanlığına kanun teklifi olarak sunulması gerekiyor. Ardından teklifin ilgili komisyonda görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
Genel Kurul'da kabul edilen düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ancak 13 Kasım 2026 itibarıyla bu aşamaların hiçbiri tamamlanmış değil.
Hükümlüler, aileleri ve yeni düzenlemeyi bekleyen vatandaşlar açısından en önemli gelişme, bütçe görüşmelerinin ardından paketin Meclis'e sunulması olacak. Teklifin resmi metni yayımlandığında af, infaz indirimi, denetimli serbestlik ve diğer düzenlemelerin kapsamı da netleşecek.
ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN 13. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım'da Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirdiği programda 13. Yargı Paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Gürlek, özellikle sosyal medya düzenlemesine önem verdiklerini belirterek paketin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e geleceğini ifade etti.
Gürlek'in açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:
- Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler.
- Dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında yeni hükümler.
- Kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmalar.
- Boşanma ve iş davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması.
- Yargılamaların makul sürede tamamlanması.
- Hâkim ve savcıların performans ve mesleki başarı kriterlerinin değerlendirilmesi.