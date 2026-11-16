Beklenen açıklama geldi! 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 13. Yargı Paketi maddeleri neler?

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİS'E GELDİ Mİ?

13. Yargı Paketi'nin ne zaman Meclis'e sunulacağına ilişkin takvimde yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daha önce yaptığı açıklamalarda düzenlemenin ekim ayında TBMM gündemine getirilmesinin hedeflendiği belirtilmişti. Ancak ekim ayının tamamlanmasına rağmen teklif Meclis'e sunulmadı.

Bakan Gürlek'in 5 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre 13. Yargı Paketi'nin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması planlanıyor.

13 Kasım 2026 itibarıyla TBMM'ye sunulmuş resmi bir 13. Yargı Paketi kanun teklifi bulunmuyor. Dolayısıyla düzenlemenin komisyonda görüşüleceği ve Genel Kurul'a geleceği kesin tarih henüz açıklanmadı.