Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Belçika - İtalya karşılaşması ile sürüyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki güçlü ekip, grup aşamasının son maçında kozlarını paylaşacak. İtalya, gruptaki liderliğini koruyarak üst tura yükselmeyi hedeflerken Belçika ise taraftarı önünde galibiyet arayacak. Peki, Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Belçika - İtalya maçı canlı izle ekranı...
Giriş: 16 Kasım 2026 - 00:56 Güncelleme: