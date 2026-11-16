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        Haberler Bilgi Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Belçika - İtalya karşılaşması ile sürüyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki güçlü ekip, grup aşamasının son maçında kozlarını paylaşacak. İtalya, gruptaki liderliğini koruyarak üst tura yükselmeyi hedeflerken Belçika ise taraftarı önünde galibiyet arayacak. Peki, Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Belçika - İtalya maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 00:56 Güncelleme:
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