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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin ve motorine zam var mı, LPG'ye indirim mi geliyor? 1 Temmuz Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

        Benzin ve motorine zam var mı, LPG'ye indirim mi geliyor? 1 Temmuz Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında yeni zam ve indirim beklentileri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Sektör kaynaklarına göre LPG (otogaz) fiyatlarında 2 Temmuz'dan itibaren indirim beklenirken, benzin fiyatları için de zam beklentisi bulunuyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle benzinde beklenen zammın pompa fiyatlarına sınırlı yansıması öngörülüyor. Motorin fiyatlarında ise şu an için yeni bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki, benzin ve motorine zam gelecek mi, LPG'ye indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte 1 Temmuz 2026 Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul benzin, mazot, LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-01 21:07:27 Güncelleme:
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        1

        Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler doğrultusunda LPG'de indirim, benzinde ise zam beklentisi gündeme geldi. Araç sahipleri zam ve indirimlerin pompaya ne zaman yansıyacağını araştırıyor. Özellikle eşel mobil sistemi nedeniyle zamların ne kadarının pompaya yansıyacağı merak ediliyor. Peki, benzin ve motorine zam gelecek mi, LPG'ye indirim ne zaman uygulanacak? İşte ayrıntılar...

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        LPG'YE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz 2026 saat 00.00'den itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarında litre başına 52 kuruş indirim bekleniyor. Beklentinin gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

        3

        BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

        Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 2 lira 19 kuruşluk bir fiyat artışı hesaplanıyor. Ancak mart ayında yeniden uygulanmaya başlanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın tamamının pompaya yansıması beklenmiyor.

        Beklentilere göre pompaya yansıyacak zam tutarı yaklaşık 55 kuruş olacak. Zam kararının kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar resmi fiyat güncellemesiyle yürürlüğe girecek.

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        MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

        1 Temmuz 2026 itibarıyla motorin fiyatlarında beklenen yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor.

        5

        1 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

        Benzin: 62,29 TL

        Motorin: 64,57 TL

        LPG: 31,99 TL

        6

        İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

        Benzin: 62,11 TL

        Motorin: 64,39 TL

        LPG: 31,39 TL

        7

        Ankara Akaryakıt Fiyatları

        Benzin: 63,23 TL

        Motorin: 65,64 TL

        LPG: 31,97 TL

        8

        İzmir Akaryakıt Fiyatları

        Benzin: 63,50 TL

        Motorin: 65,92 TL

        LPG: 31,79 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

        Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kuru hareketleri, uluslararası rafineri ürün fiyatları ve vergi düzenlemelerine göre belirleniyor. Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi ise uluslararası piyasalardaki maliyet artışlarının bir bölümünü ÖTV üzerinden dengeleyerek zamların pompaya daha sınırlı yansımasını sağlıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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