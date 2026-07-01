Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler doğrultusunda LPG'de indirim, benzinde ise zam beklentisi gündeme geldi. Araç sahipleri zam ve indirimlerin pompaya ne zaman yansıyacağını araştırıyor. Özellikle eşel mobil sistemi nedeniyle zamların ne kadarının pompaya yansıyacağı merak ediliyor. Peki, benzin ve motorine zam gelecek mi, LPG'ye indirim ne zaman uygulanacak? İşte ayrıntılar...