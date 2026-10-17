BENZİNE DEV İNDİRİM GELİYOR! Tarih belli oldu: Benzine indirim ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 17 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol varil fiyatındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu sebeple güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarına göre, brent petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte benzine indirim bekleniyor. İndirimin miktarı ve pompaya yansıyacağı tarih merak ediliyor. Peki benzine indirim ne zaman gelecek, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 17 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine indirim bekleniyor. İndirimin miktarı ve hangi tarihte pompaya yansıyacağı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Depolarını daha uygun fiyata doldurmak isteyen sürücüler, gözlerini güncel pompa fiyatlarına çevirdi. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek, indirim sonrası litre fiyatı kaç TL olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 17 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?
Benzine yapılacak indirimin miktarı ve hangi tarihte pompaya yansıyacağı belli oldu.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 4,30 TL'lik indirim uygulanacak. İndirimli fiyatlar, 20 Ekim Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.
İNDİRİM SONRASI BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?
4 lira 30 kuruşluk indirimin uygulanması halinde, benzinin litresinin İstanbul'da 79,60 liraya, Ankara'da 80,60 liraya, İzmir'de 80,80 liraya, doğu illerinde ise 82,20 liraya gerilemesi bekleniyor.
MOTORİN VE LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?
17 Ekim itibarıyla motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim veya zam beklentisi bildirilmedi.
17 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve dağıtım şirketine göre farklılık gösterebiliyor. İşte üç büyükşehirdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle;
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 83,90 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,70 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 83,70 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,50 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 40,60 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 84,90 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 97,80 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 85,10 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 98,00 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL