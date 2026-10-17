BENZİNE DEV İNDİRİM GELİYOR! Tarih belli oldu: Benzine indirim ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 17 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine indirim bekleniyor. İndirimin miktarı ve hangi tarihte pompaya yansıyacağı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Depolarını daha uygun fiyata doldurmak isteyen sürücüler, gözlerini güncel pompa fiyatlarına çevirdi. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek, indirim sonrası litre fiyatı kaç TL olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 17 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları…