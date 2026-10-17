Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi BENZİNE DEV İNDİRİM GELİYOR! Tarih belli oldu: Benzine indirim ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 17 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        BENZİNE DEV İNDİRİM GELİYOR! Tarih belli oldu: Benzine indirim ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 17 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrol varil fiyatındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu sebeple güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarına göre, brent petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte benzine indirim bekleniyor. İndirimin miktarı ve pompaya yansıyacağı tarih merak ediliyor. Peki benzine indirim ne zaman gelecek, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 17 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 14:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine indirim bekleniyor. İndirimin miktarı ve hangi tarihte pompaya yansıyacağı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Depolarını daha uygun fiyata doldurmak isteyen sürücüler, gözlerini güncel pompa fiyatlarına çevirdi. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek, indirim sonrası litre fiyatı kaç TL olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 17 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        2

        BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

        Benzine yapılacak indirimin miktarı ve hangi tarihte pompaya yansıyacağı belli oldu.

        Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 4,30 TL'lik indirim uygulanacak. İndirimli fiyatlar, 20 Ekim Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.

        3

        İNDİRİM SONRASI BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

        4 lira 30 kuruşluk indirimin uygulanması halinde, benzinin litresinin İstanbul'da 79,60 liraya, Ankara'da 80,60 liraya, İzmir'de 80,80 liraya, doğu illerinde ise 82,20 liraya gerilemesi bekleniyor.

        4

        MOTORİN VE LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

        17 Ekim itibarıyla motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim veya zam beklentisi bildirilmedi.

        5

        17 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve dağıtım şirketine göre farklılık gösterebiliyor. İşte üç büyükşehirdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle;

        6

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin litre fiyatı: 83,90 TL

        Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,70 TL

        LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL

        7

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin litre fiyatı: 83,70 TL

        Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,50 TL

        LPG (Otogaz) litre fiyatı: 40,60 TL

        8

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 84,90 TL

        Motorin (Mazot) litre fiyatı: 97,80 TL

        LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,29 TL

        9

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 85,10 TL

        Motorin (Mazot) litre fiyatı: 98,00 TL

        LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başakşehir'de dere taştı

        İstanbul'da sağanaktan etkilenen ilçeler arasında Başakşehir'de vardı. Atatürk Olimpiyat Stadı yakınında bulunan dere taştı. Nehre dönen deredeki taşkın cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

        #benzine indirim
        #Akaryakıt fiyatları
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Başkent'te ilk 11'ler belli oldu!
        Başkent'te ilk 11'ler belli oldu!
        Galatasaray'dan VAR hakemi tepkisi!
        Galatasaray'dan VAR hakemi tepkisi!
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        O anlar kamerada... Tartıştığı eşinin otomobiline çekiçle daldı
        O anlar kamerada... Tartıştığı eşinin otomobiline çekiçle daldı
        Kira cinayetinde amcaya 14 bıçak darbesi! Vahşetin görüntüsü
        Kira cinayetinde amcaya 14 bıçak darbesi! Vahşetin görüntüsü
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Mısır: Suudi Arabistan'ı koruyacağız
        Mısır: Suudi Arabistan'ı koruyacağız
        Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar
        Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar
        İki farklı kış! Sağanak ve yoğun kar
        İki farklı kış! Sağanak ve yoğun kar
        İstanbul Valisi Gül: Kayıp 3 kişinin kimlikleri belli
        İstanbul Valisi Gül: Kayıp 3 kişinin kimlikleri belli
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Evlat acısı
        Evlat acısı
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!