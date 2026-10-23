Benzine peş peşe indirim! 23 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Bugün benzin, akaryakıt, motorin fiyatı ne kadar oldu?
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, petrol piyasasında yaşanan gelişmeler ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. Son dönemde küresel petrol fiyatlarında görülen düşüş, benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 3 lira 35 kuruşluk yeni bir indirim uygulanırken, bir hafta içinde yapılan toplam indirim 7 lira 65 kuruşa ulaştı. Peş peşe gelen indirimlerin ardından araç sahipleri güncel pompa fiyatlarına odaklandı. Peki, 23 Ekim 2026 Cuma günü benzin ve motorin (mazot) litre fiyatları kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları...
Akaryakıt piyasasında fiyat hareketliliği sürerken, benzin kullanan araç sahiplerini sevindiren indirimler peş peşe geldi. Döviz kurundaki değişimler, uluslararası petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle şekillenen pompa fiyatları, küresel piyasalardaki gerilemenin ardından yeniden güncellendi. Benzinin litre fiyatı gece yarısı yapılan 3 lira 35 kuruşluk indirimle bir kez daha düşerken, hafta boyunca gerçekleşen toplam fiyat düşüşü 7 lira 65 kuruşu buldu. Peki, 23 Ekim 2026 Cuma günü benzin ve motorin (mazot) fiyatları kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin merak edilenler...
BENZİN FİYATLARINDA BİR HAFTADA İKİNCİ İNDİRİM!
Uluslararası petrol piyasalarındaki fiyat hareketleri ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Benzinde hafta başından bu yana devam eden indirimlere 22 Ekim Perşembe günü bir yenisi daha eklendi. Litre fiyatında gece yarısından itibaren 3,35 TL'lik düşüş gerçekleşti.
Salı günü yapılan 4,30 TL'lik indirimin ardından gelen son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı bir haftada toplam 7,65 TL geriledi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise 22 Ekim itibarıyla yeni bir indirim veya zam uygulanmadı. Her iki akaryakıt türünün pompa fiyatları değişmeden kaldı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 22 EKİM 2026
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litresi: 76,30 TL
Motorin (Mazot) litresi: 96,80 TL
LPG (Otogaz) litresi: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litresi: 76,10 TL
Motorin (Mazot) litresi: 96,60 TL
LPG (Otogaz) litresi: 40,60 TL
Ankara:
Benzin litresi: 77,30 TL
Motorin litresi: 97,90 TL
LPG litresi: 41,29 TL
İzmir:
Benzin litresi: 77,50 TL
Motorin litresi: 98,10 TL
LPG litresi: 41,20 TL