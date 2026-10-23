Benzine peş peşe indirim! 23 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Bugün benzin, akaryakıt, motorin fiyatı ne kadar oldu?

BENZİN FİYATLARINDA BİR HAFTADA İKİNCİ İNDİRİM!

Uluslararası petrol piyasalarındaki fiyat hareketleri ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Benzinde hafta başından bu yana devam eden indirimlere 22 Ekim Perşembe günü bir yenisi daha eklendi. Litre fiyatında gece yarısından itibaren 3,35 TL'lik düşüş gerçekleşti.

Salı günü yapılan 4,30 TL'lik indirimin ardından gelen son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı bir haftada toplam 7,65 TL geriledi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise 22 Ekim itibarıyla yeni bir indirim veya zam uygulanmadı. Her iki akaryakıt türünün pompa fiyatları değişmeden kaldı.

İşte güncel akaryakıt fiyatları: