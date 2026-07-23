Benzine zam mı geldi, benzin ne kadar oldu? 23 Temmuz Perşembe zamlı akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler doğrultusunda benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi. Benzine gelen son zammın pompaya yansımasının ardından sürücüler, "Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?", "Motorin ve LPG kaç TL?" ile "Yeni zam gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ve son durum...
Benzin, motorin ve LPG fiyatları 23 Temmuz itibarıyla milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt piyasasında yaşanan son fiyat değişikliği sonrası güncel pompa fiyatları yeniden şekillenirken, benzin zammının ardından yeni bir artış olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: BENZİNE ZAM GELDİ!
Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzin fiyatları bazı şehirlerde 70 TL'ye yaklaştı.
MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?
Motorin fiyatlarına ilişkin de sürücüler tarafından yakından takip edilen zam iddiaları gündemde yer alıyor. Ancak 23 Temmuz itibarıyla motorine yönelik kesinleşmiş veya resmi olarak duyurulmuş yeni bir fiyat artışı bulunmuyor. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebildiği için sektör kaynaklarından gelecek olası yeni açıklamalar takip edilmeye devam ediyor.
23 TEMMUZ ZAM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 67.00 TL
Motorin litre fiyatı: 74.28 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 67.97 TL
Motorin litre fiyatı: 75.40 TL
LPG litre fiyatı: 31.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 68.25 TL
Motorin litre fiyatı: 75.67 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.