Benzin, motorin ve LPG fiyatları 23 Temmuz itibarıyla milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt piyasasında yaşanan son fiyat değişikliği sonrası güncel pompa fiyatları yeniden şekillenirken, benzin zammının ardından yeni bir artış olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...