Beşiktaş-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı muhtemel 11'ler...

Avrupa kupalarında yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında önemli bir sınava çıkıyor. İlk iki maçında rakiplerine puan şansı tanımayan ve 6 puanla dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlı ekip, bu kez İngiltere'nin güçlü temsilcilerinden Crystal Palace'ı ağırlayacak. Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek isteyen Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki, Beşiktaş-Crystal Palace maçı bugün saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik randevuya dair tüm ayrıntılar...