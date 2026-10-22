Beşiktaş-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanırken Beşiktaş, İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace ile kendi sahasında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Avrupa arenasında çıktığı ilk iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 6 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverlerin gözü maçın başlama saatine ve yayınlanacağı kanala çevrildi. Peki, Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerine ilişkin merak edilenler...
Avrupa kupalarında yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında önemli bir sınava çıkıyor. İlk iki maçında rakiplerine puan şansı tanımayan ve 6 puanla dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlı ekip, bu kez İngiltere'nin güçlü temsilcilerinden Crystal Palace'ı ağırlayacak. Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek isteyen Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki, Beşiktaş-Crystal Palace maçı bugün saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik randevuya dair tüm ayrıntılar...
BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace, 22 Ekim Perşembe günü kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 22.00'de çalacak.
BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Crystal Palace arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.