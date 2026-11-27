Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva karşısında kritik bir galibiyet elde etti. Batum'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısında gelen gollerle skor 2-1'e geldi ve siyah-beyazlılar üç puanın sahibi oldu. Ancak gecenin en çok konuşulan gelişmesi, tribünlerde yaşanan polis müdahalesi ve ardından gelen maç arası oldu. Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından futbolcular yeniden sahaya çıktı. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçının golleri hangi dakikalarda geldi? İşte maçın sonucu ve önemli anları.