Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ve maç özeti
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşı karşıya geldi. Tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle bir süre duran mücadele, yeniden başladıktan sonra büyük heyecana sahne oldu. Siyah-beyazlılar, İsrail temsilcisi karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma öncesinde Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisinin müdahalesi geceye damga vurdu. Yaşanan arbede nedeniyle hakem oyunu durdurdu ve takımlar soyunma odasına gitti. Olayların yatışmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte olaylı mücadelenin maç sonucu ve öne çıkan detayları...
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva karşısında kritik bir galibiyet elde etti. Batum'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısında gelen gollerle skor 2-1'e geldi ve siyah-beyazlılar üç puanın sahibi oldu. Ancak gecenin en çok konuşulan gelişmesi, tribünlerde yaşanan polis müdahalesi ve ardından gelen maç arası oldu. Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından futbolcular yeniden sahaya çıktı. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçının golleri hangi dakikalarda geldi? İşte maçın sonucu ve önemli anları.
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?
Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Junior Olaitan ve Dušan Vlahović kaydetti. Hapoel'in tek golü 90+3'te geldi.
OLAYLI MAÇTA NELER YAŞANDI?
Batum'daki karşılaşma, tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle 26. dakikada durduruldu. Gürcü emniyet güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına müdahalesinin ardından tribünlerde arbede yaşandı. Hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti. Güvenlik önlemlerinin ardından yaklaşık yarım saat sonra karşılaşma yeniden başladı.
BEŞİKTAŞ'TAN BATUM'DA 3 PUAN
Siyah-beyazlı ekip, tribün olaylarının gölgesinde oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak Avrupa Ligi'nde önemli bir galibiyete imza attı. Beşiktaş'ın aldığı üç puan, lig aşamasındaki sıralama ve üst tur hedefi açısından önem taşıdı.
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk beş karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Bu sonuçlar Beşiktaş an itibarıyla Avrupa Ligi'nde 7. sırada yer alıyor.