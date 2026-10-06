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        Haberler Bilgi BESYO TERCİH SONUCU ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 ÖZYES yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        BESYO TERCİH SONUCU ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 ÖZYES yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminde BESYO ve spor bilimleri fakültelerinde öğrenim görmeyi hedefleyen adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından alınan ÖZYES tercihleri 30 Eylül 2026'da sona ererken, başvuru sürecini tamamlayan adaylar bu kez yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Üniversite ve bölüm tercihlerini yapan adaylar, sonuçların ne zaman erişime açılacağını ve hangi programa yerleştiklerini ne zaman öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki 2026 ÖZYES tercih sonuçları erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak? İşte BESYO yerleştirme sürecine ilişkin güncel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        BESYO ve spor bilimleri fakültelerinde eğitim almak isteyen adayların 2026 ÖZYES yerleştirme sürecindeki bekleyişi devam ediyor. Tercih dönemi 30 Eylül’de sona ererken, başvurularını tamamlayan adaylar şimdi ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adayların hangi üniversite ve programa hak kazandığı netleşecek. Peki 2026 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman duyurulacak, sonuç sorgulama ekranı hangi tarihte erişime açılacak? İşte yerleştirme takvimine ilişkin merak edilenler…

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        ÖZYES TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 ÖZYES tercih süreci, 30 Eylül Çarşamba günü saat 23.59 itibarıyla tamamlandı. Tercih ekranının kapanmasının ardından adayların bekleyişi yerleştirme sonuçlarına yöneldi.

        ÖSYM'den henüz kesin bir sonuç tarihi paylaşılmazken, sonuçların bu hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

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        ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını duyurmasının ardından adaylar, sonuç bilgilerine sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekecek.

        ÖSYM AİS 2026 ÖZYES TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

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        ÖZYES YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

        Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; yerleştirme puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

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        Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversiteler tarafından yapılacak kayıt işlemleri için kayıt tarihi, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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