BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu: Valiz çeşitleri indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesini duyurdu. Cuma gününden itibaren emaye kaplar, valiz çeşitleri, tekstil alanında polar üst ve eşofman alt indirimde yer alacak. Valiz çeşitlerinden en küçük olan 999 TL iken en büyük olan 1.399 TL'den işlem görecek. Türkiye genelinde mağazalarıyla tüketicilere hizmet veren BİM, kasım ayının ikinci haftasında hazırladığı aktüel ürün kataloğunda gıdadan atıştırmalıklara, temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar pek çok ürüne yer verdi. İşte, BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi ve fiyatları
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Mutfak gereçleri, cam ürünler, emaye tencereler, kışlık kıyafetlerin yer aldığı kampanyada uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte, BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimleri
BİM 13 KASIM 2026 İNDİRİM KATALOĞU
Dora Yumak (2'li): 89 TL
Kristal Yumak (2'li): 89 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek: 349 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın: 349 TL
Kaşkorse Sweat Kadın: 299 TL
Kaşkorse Pantolon Kadın: 299 TL
Eşofman Altı Erkek: 269 TL
Eşofman Altı Kadın: 269 TL
Tam Fermuarlı Garnili Polar: 739 TL
Pantolon Erkek: 719 TL
Fanila Erkek: 179 TL
Boxer Erkek: 149 TL
Dokuma Pantolon Erkek: 419 TL
Trekking Ayakkabı Erkek: 799 TL
Jel Spor Tabanlık: 129 TL
Termal Çorap Kadın: 149 TL
Külotlu Çorap Kadın: 89 TL
Uyku Çorabı Kadın: 45 TL
Soket Çorap Erkek: 109 TL
Desenli Slip Kadın (3'lü): 109 TL
Pantolon Çorabı Kadın: 49 TL
PP Valiz Küçük Boy: 999 TL
PP Valiz Orta Boy: 1.199 TL
PP Valiz Büyük Boy: 1.399 TL
6'lı Valiz Organizer: 135 TL
Çanta: 195 TL
Peluş / Metal Toka Çeşitleri: 59 TL
Bel / Ayak Sıcak Su Torbası: 349 TL
Bardaklı Şemsiye: 459 TL
Yağmur Çizmesi: 459 TL
Çocuk Çorap: 79 TL
10'lu Dikiş Seti: 169 TL
Dikiş İpi (900 m): 139 TL
Düz Dikişsiz Bone: 55 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone: 75 TL
Flamlı Eşarp: 99 TL
Yazma: 99 TL
Lastik (3 cm): 179 TL
Lastik (2 cm): 139 TL
Plastik Ürünler: 25 TL
Desenli Emaye Bakraç: 549 TL
Desenli Emaye Saklama Kabı (6 parça): 649 TL
Desenli Emaye Kızartma Tenceresi: 579 TL
Desenli Emaye Sosluk: 349 TL
Alüminyum Döküm Pankek Tavası: 449 TL
Bovero Çaydanlık: 999 TL
Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149 TL
Gold Saplı Mutfak Gereçleri: 99 TL
Kase Seti (2'li): 129 TL
Ölçülü Narenciye Sıkacağı: 89 TL
Paslanmaz Süt Süzgeci: 75 TL
Dondurucu Saklama Kabı: 45 TL
Katlanır Çamaşır Sepeti: 299 TL
Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49 TL
Organizer Çeşitleri: 69 TL
Çemberli Badya: 75 TL
Bouquet Çay Bardağı (6'lı): 219 TL
Cam Kupa (6'lı): 229 TL
LAV 3 Katlı Kapaklı Sunumluk: 139 TL
LAV Desenli Saklama Kabı: 49 TL
LAV Tasty Cam Kavanoz (575 cc): 35 TL
LAV Tasty Cam Kavanoz (1050 cc): 45 TL
Gravürlü Cam Tatlı Tabağı: 30 TL
Gravürlü Cam Kase: 119 TL
Tokio Meşrubat Bardağı: 109 TL
Tokio Su Bardağı (3'lü): 89 TL
Borcam Fırın Tepsisi: 299 TL
Renkli Meşrubat Bardağı: 49 TL
Mutfak Ekipmanları: 69 TL
Benante Desenli Kayık Tabak: 129 TL
Benante Baharatlık Seti (3'lü): 399 TL
Benante Kapaklı Saklama Kabı Seti (3'lü): 399 TL
Benante Desenli Kupa: 129 TL