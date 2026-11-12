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        Haberler Bilgi BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu: Valiz çeşitleri indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu: Valiz çeşitleri indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesini duyurdu. Cuma gününden itibaren emaye kaplar, valiz çeşitleri, tekstil alanında polar üst ve eşofman alt indirimde yer alacak. Valiz çeşitlerinden en küçük olan 999 TL iken en büyük olan 1.399 TL'den işlem görecek. Türkiye genelinde mağazalarıyla tüketicilere hizmet veren BİM, kasım ayının ikinci haftasında hazırladığı aktüel ürün kataloğunda gıdadan atıştırmalıklara, temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar pek çok ürüne yer verdi. İşte, BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi ve fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 14:00 Güncelleme:
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        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Mutfak gereçleri, cam ürünler, emaye tencereler, kışlık kıyafetlerin yer aldığı kampanyada uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.  İşte, BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimleri

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        BİM 13 KASIM 2026 İNDİRİM KATALOĞU

        Dora Yumak (2'li): 89 TL

        Kristal Yumak (2'li): 89 TL

        Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek: 349 TL

        Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın: 349 TL

        Kaşkorse Sweat Kadın: 299 TL

        Kaşkorse Pantolon Kadın: 299 TL

        Eşofman Altı Erkek: 269 TL

        Eşofman Altı Kadın: 269 TL

        Tam Fermuarlı Garnili Polar: 739 TL

        Pantolon Erkek: 719 TL

        Fanila Erkek: 179 TL

        Boxer Erkek: 149 TL

        Dokuma Pantolon Erkek: 419 TL

        Trekking Ayakkabı Erkek: 799 TL

        Jel Spor Tabanlık: 129 TL

        Termal Çorap Kadın: 149 TL

        Külotlu Çorap Kadın: 89 TL

        Uyku Çorabı Kadın: 45 TL

        Soket Çorap Erkek: 109 TL

        Desenli Slip Kadın (3'lü): 109 TL

        Pantolon Çorabı Kadın: 49 TL

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        PP Valiz Küçük Boy: 999 TL

        PP Valiz Orta Boy: 1.199 TL

        PP Valiz Büyük Boy: 1.399 TL

        6'lı Valiz Organizer: 135 TL

        Çanta: 195 TL

        Peluş / Metal Toka Çeşitleri: 59 TL

        Bel / Ayak Sıcak Su Torbası: 349 TL

        Bardaklı Şemsiye: 459 TL

        Yağmur Çizmesi: 459 TL

        Çocuk Çorap: 79 TL

        10'lu Dikiş Seti: 169 TL

        Dikiş İpi (900 m): 139 TL

        Düz Dikişsiz Bone: 55 TL

        Fırfırlı Dikişsiz Bone: 75 TL

        Flamlı Eşarp: 99 TL

        Yazma: 99 TL

        Lastik (3 cm): 179 TL

        Lastik (2 cm): 139 TL

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        Plastik Ürünler: 25 TL

        Desenli Emaye Bakraç: 549 TL

        Desenli Emaye Saklama Kabı (6 parça): 649 TL

        Desenli Emaye Kızartma Tenceresi: 579 TL

        Desenli Emaye Sosluk: 349 TL

        Alüminyum Döküm Pankek Tavası: 449 TL

        Bovero Çaydanlık: 999 TL

        Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149 TL

        Gold Saplı Mutfak Gereçleri: 99 TL

        Kase Seti (2'li): 129 TL

        Ölçülü Narenciye Sıkacağı: 89 TL

        Paslanmaz Süt Süzgeci: 75 TL

        Dondurucu Saklama Kabı: 45 TL

        Katlanır Çamaşır Sepeti: 299 TL

        Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49 TL

        Organizer Çeşitleri: 69 TL

        Çemberli Badya: 75 TL

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        Bouquet Çay Bardağı (6'lı): 219 TL

        Cam Kupa (6'lı): 229 TL

        LAV 3 Katlı Kapaklı Sunumluk: 139 TL

        LAV Desenli Saklama Kabı: 49 TL

        LAV Tasty Cam Kavanoz (575 cc): 35 TL

        LAV Tasty Cam Kavanoz (1050 cc): 45 TL

        Gravürlü Cam Tatlı Tabağı: 30 TL

        Gravürlü Cam Kase: 119 TL

        Tokio Meşrubat Bardağı: 109 TL

        Tokio Su Bardağı (3'lü): 89 TL

        Borcam Fırın Tepsisi: 299 TL

        Renkli Meşrubat Bardağı: 49 TL

        Mutfak Ekipmanları: 69 TL

        Benante Desenli Kayık Tabak: 129 TL

        Benante Baharatlık Seti (3'lü): 399 TL

        Benante Kapaklı Saklama Kabı Seti (3'lü): 399 TL

        Benante Desenli Kupa: 129 TL

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