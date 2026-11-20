BİM'in 20 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazar günlerine özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın yeni kataloglarında ev ihtiyaçlarından elektronik cihazlara, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar farklı kategorilerde ürünler yer alıyor. Cuma günü satışa çıkan ürünler arasında temizlik seti, tava, tencere, porselen yemek takımı, banyo aksesuarları ve kışlık tekstil ürünleri bulunuyor. Pazar günü ise televizyonlar, tam otomatik kahve makinesi, şarjlı dikey süpürge, yazıcı, akıllı saat ve oyuncak çeşitleri satışa sunulacak. İşte 20-22 Kasım BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler ve fiyat listesi haberimizde...