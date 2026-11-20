BİM’e tam otomatik espresso makinesi geliyor! İşte BİM 20-22 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu
Alışverişseverlerin merakla beklediği BİM 20-22 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 20 Kasım Cuma günü market raflarında mutfak gereçlerinden banyo aksesuarlarına, temizlik ürünlerinden kışlık giyime kadar birçok farklı ürün yerini aldı. Bugün temizlik seti, tava çeşitleri, porselen yemek takımı, triko takım, pijama ve ev tekstili ürünleri satışa sunuldu. 22 Kasım Pazar günü ise televizyon, kahve makinesi, şarjlı süpürge, elektronik cihazlar ve oyuncaklar geliyor. Özellikle 50 inç QLED televizyon ve tam otomatik espresso makinesi fiyatları merak ediliyor. Peki, 20-22 Kasım BİM aktüel kataloğunda neler var, hangi ürün kaç TL? İşte BİM 20-22 Kasım aktüel kataloğu ve fiyat listesi...
BİM'in 20 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazar günlerine özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın yeni kataloglarında ev ihtiyaçlarından elektronik cihazlara, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar farklı kategorilerde ürünler yer alıyor. Cuma günü satışa çıkan ürünler arasında temizlik seti, tava, tencere, porselen yemek takımı, banyo aksesuarları ve kışlık tekstil ürünleri bulunuyor. Pazar günü ise televizyonlar, tam otomatik kahve makinesi, şarjlı dikey süpürge, yazıcı, akıllı saat ve oyuncak çeşitleri satışa sunulacak. İşte 20-22 Kasım BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler ve fiyat listesi haberimizde...
BİM 20 KASIM 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
BİM'in yeni cuma kataloğunda ev ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün grubu bulunuyor. Vileda Spino Ultra temizlik seti, 28 santimetrelik Tefal wok tava, 24 santimetrelik Tefal tava, 18 parçalık porselen yemek takımı katalogda yer alıyor.
Bambu kirli sepeti, organizer çeşitleri, saklama kutuları ve banyo aksesuarları da 20 Kasım itibarıyla satışa sunulan ürünler arasında bulunuyor.
BİM 20 KASIM TEMİZLİK VE BANYO ÜRÜNLERİ
Vileda Spino Ultra temizlik seti: 1.150 TL
Vileda Spino Ultra yedek paspas: 119 TL
Decolove bambu kirli sepeti 60 litre: 529 TL
Decolove bambu organizer seti: 319 TL
Benante hasır organizer sepet: 419 TL
Kapaklı saklama kutusu 16 litre: 129 TL
Okyanus Home banyo seti: 499 TL
Yapışkanlı banyo aksesuarları: 149 TL
Vantuzlu kaydırmaz banyo paspası: 159 TL
Pratik mandallı mop: 119 TL
Hazneli spreyli camsil: 139 TL
Tüy toplayıcı: 129 TL
Banyo taburesi: 129 TL
BİM CUMA KATALOĞUNDA KIŞLIK GİYİM VE EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ
Dagi kadın triko 2'li takım: 759 TL
Erkek pijama takımı: 429 TL
Kadın panço: 269 TL
Kadın aksesuarlı terlik: 279 TL
Çocuk ev botu: 219 TL
Şal: 199 TL
Kadın-erkek bere: 99 TL
Çocuk bere: 89 TL
Casilda Home 2'li banyo paspas seti: 419 TL
Çift kişilik lastikli çarşaf: 245 TL
Tek kişilik lastikli çarşaf: 199 TL
Silikon yastık: 149 TL
Pötikare masa örtüsü: 79 TL
20 KASIM BİM EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI
Casilda Home 2'li banyo paspas seti: 419 TL
Banyo paspası: 99 TL
Su emici paspas: 129 TL
Maisonette ayak havlusu: 139 TL
Çift kişilik lastikli çarşaf: 245 TL
Tek kişilik lastikli çarşaf: 199 TL
Molinella yastık kılıfı: 79 TL
Silikon yastık: 149 TL
Pötikare masa örtüsü: 79 TL
PVC masa örtüsü: 119 TL
Koltuk örtüsü: 199 TL
Peşkir kurulama bezi: 49 TL
20 KASIM BİM MUTFAK ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ
Tefal wok tava 28 cm: 1.150 TL
Tefal tava 24 cm: 749 TL
Tefal tava 32 cm: 1.050 TL
Güral Porselen 18 parça yemek takımı: 1.890 TL
Chefs sahan 20 cm: 299 TL
Chefs derin tencere 24 cm: 649 TL
Chefs Professional karnıyarık tenceresi 22 cm: 519 TL
Glass in Love kahve fincan seti: 219 TL
Benante kahve fincan takımı: 349 TL
2'li cam fırın tepsisi seti: 359 TL
Rooc 5'li bıçak seti: 159 TL
Bambu kapaklı kavanoz 630 cc: 119 TL
Bambu kapaklı kavanoz 970 cc: 129 TL
BİM 22 KASIM 2026 PAZAR AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
BİM'in 22 Kasım Pazar kataloğunda ise elektronik cihazlar ve küçük ev aletleri öne çıkıyor. Katalogda 50 inç 4K QLED televizyon, 43 inç QLED televizyon ve tanklı yazıcı uygun fiyatlarla yer alıyor.
Pazar günü satışa sunulacak ürünler arasında tam otomatik espresso makinesi, şarjlı dikey süpürge, blender seti, kahve makinesi ve farklı kişisel bakım cihazları da bulunuyor. Ayrıca oyuncak çeşitleri, eğitim kitapları ve kışlık araç bakım ürünleri katalogda yer alıyor.
22 KASIM BİM TELEVİZYON, ELEKTRONİK VE OTO BAKIM ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ
Dijitsu 50 inç 4K QLED Google TV: 18.990 TL
TCL 43 inç Full HD QLED Android TV: 16.990 TL
HP Smart Tank 581 tanklı yazıcı: 7.450 TL
Polosmart retro oyun konsolu: 1.090 TL
Polosmart şarjlı Gameboy: 699 TL
Polosmart akıllı saat: 399 TL
Kablosuz mouse: 249 TL
Prozone metalik dokulu kulaklık: 599 TL
Aukes metal masa lambası: 599 TL
Şarjlı LED aplik: 399 TL
LCD yazı tahtası: 229 TL
Şarjlı su pompası: 299 TL
Antifrizli oto cam suyu -30°C, 5 litre: 160 TL
Antifrizli oto cam suyu -21°C, 5 litre: 140 TL
Konsantre oto cam suyu -80°C, 1 litre: 80 TL
Radyatör antifrizi -37°C, 3 litre: 235 TL
Oto cam yağmur kaydırıcı 500 ml: 65 TL
Oto cam buğu önleyici 500 ml: 65 TL
22 KASIM BİM KAHVE MAKİNESİ, SÜPÜRGE VE KÜÇÜK EV ALETLERİ
Philips tam otomatik espresso makinesi: 15.900 TL
Heifer Pro Suction X şarjlı dikey süpürge: 5.900 TL
Fakir Lucky dik durabilen süpürge: 2.490 TL
Arnica el blender seti: 1.990 TL
Fakir Türk kahvesi makinesi: 1.990 TL
Heifer Choppstar doğrayıcı: 1.290 TL
Heifer cam kettle: 990 TL
Nordica masaj tabancası: 590 TL
Polosmart akıllı tartı: 599 TL
Mini sakal tıraş makinesi: 699 TL
Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi: 1.390 TL
Philips epilatör: 1.190 TL
BİM 22 KASIM OYUNCAK VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ
Barbie/Hot Wheels lisanslı oyun çadırı: 479 TL
Tekli oyun hamuru 125 gram: 39 TL
Oyuncak puset: 319 TL
Oyuncak şirin şef seti: 199 TL
Masallı blok seti: 349 TL
Pilsan Mini Kent: 329 TL
Pelüş midilli at: 629 TL
Süpermarket arabası seti: 429 TL
Dedektif kutu oyunu: 199 TL
Kelime Girdabı kutu oyunu: 199 TL
360 derece dönen spor arabalar: 279 TL
Bowling seti: 149 TL
Parmak ısıran dinozor: 99 TL
BİLSEM kitapları: 119 TL
Şekilli çıkartmalı boyama kitapları: 55 TL
Hikaye kitapları: 79 TL