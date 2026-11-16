Bir köpeğin kokusu tarihi değiştirdi! 1940'ta bulunan 17.000 yıllık gizemli mağara

TARİH ÖNCESİ SANATIN BİNLERCE YILLIK İZLERİ

Bazı hesaplar köpeğin bir tavşanı kovaladığını söylüyor, ancak ayrıntılar yeniden anlatımlar arasında değişiyor.

Lascaux Mağarası, at, geyik, bizon ve vahşi kedi gibi hayvanları betimleyen yaklaşık 600 çizim ve gravüre sahiptir. Mağarada bulunan büyük bizon resmi, en tanınmış eserlerden biridir. Çizimlerin üst üste yapılması, sanatçıların bütün bir kompozisyondan çok hayvanları tek tek tasvir etmeye odaklandığını göstermektedir.