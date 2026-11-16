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        Haberler Bilgi Bir köpeğin kokusu tarihi değiştirdi! 1940'ta bulunan 17.000 yıllık gizemli mağara

        Bir köpeğin kokusu tarihi değiştirdi! 1940'ta bulunan 17.000 yıllık gizemli mağara

        18 yaşındaki Marcel Ravidat, köpeği Robot ile Fransa'da ormanda yürüyüş yapıyordu. Robot bir anda yerdeki bir deliği fark edip koklamaya başladı. Rivayete göre köpek, deliğe giren bir tavşanın peşinden gitmişti. Marcel deliği merak etse de o gün onu kazıp genişletecek aletleri yanında yoktu. Birkaç gün sonra arkadaşlarıyla gelen Marcel Ravidat, geçidi genişleterek dünyanın en önemli tarih öncesi sanat eserlerinin bulunduğu mağarayı keşfettiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        Marcel Ravidat arkadaşları Jacques Marsal, Georges Agnel ve Simon Coencas ile birlikte tekrar mağaraya geldi. Mağaranın girişini biraz genişlettikten sonra içeri girdiler. Marcel, elindeki basit bir lambayla yaklaşık 30 metre ilerledi. Bir süre sonra mağaranın duvarlarında daha önce hiç görmediği muhteşem hayvan resimleriyle karşılaştı. Böylece binlerce yıldır gizli kalan eşsiz bir tarihî keşif ortaya çıkmış oldu.

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        TARİH ÖNCESİ SANATIN BİNLERCE YILLIK İZLERİ

        Bazı hesaplar köpeğin bir tavşanı kovaladığını söylüyor, ancak ayrıntılar yeniden anlatımlar arasında değişiyor.

        Lascaux Mağarası, at, geyik, bizon ve vahşi kedi gibi hayvanları betimleyen yaklaşık 600 çizim ve gravüre sahiptir. Mağarada bulunan büyük bizon resmi, en tanınmış eserlerden biridir. Çizimlerin üst üste yapılması, sanatçıların bütün bir kompozisyondan çok hayvanları tek tek tasvir etmeye odaklandığını göstermektedir.

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        Öğretmen Léon Laval, mağaradaki çizimlerin tarih öncesi döneme ait olduğunu anlayarak uzmanlara haber verdi 1948 yılında ziyarete açılan mağara, duvarlarında küf oluşumunun tespit edilmesi üzerine 1963 yılında kapatılmıştır. Günümüzde ziyaretçiler, orijinal mağara yerine onun yakın çevresinde oluşturulan birebir kopyalarını gezebilmektedir. 

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        DAHA BÜYÜK BİR MANZARADA LASCAUX

        Lasscaux, 147 tarih öncesi alan ve 25 dekore edilmiş mağarayı içeren 1979'da yazılmış bir UNESCO Dünya Mirası alanının bir parçası olan Vézère Vadisi'nde yer almaktadır. UNESCO, Lascaux'un 100'e yakın hayvan figürünü içeren av sahnelerini detayları ve renkleri nedeniyle vurgularken, vadinin alanlarının yaklaşık 400.000 ila 10.000 yıl öncesine kadar uzandığını ve insan işgalini, sanatı, mezarları ve alet yapımını belgelediğini not eder.

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        #Köpek
        #mağara
        #tarih
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