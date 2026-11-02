Dünyanın en sıra dışı 3 yeri
Dünyanın bazı noktalarında insanlar, alışılmışın çok dışında yerlerde hayatlarını sürdürüyor. Kimi dev kayaların altındaki evlerde yaşıyor, kimi okyanusun ortasında volkanik bir kraterin içinde, kimi ise neredeyse bütün kasabayla aynı binayı paylaşıyor. Haritada küçücük görünen bu yerleşimlerin hikayeleri ise görenleri şaşırtıyor.
Bir kasaba düşünün, sokaklarının üzerini dev kayalar kaplıyor. Bir başka yerde insanlar, okyanusun ortasında volkanik bir kraterin içinde yaşam kurmuş. Bir diğerinde ise komşularınızla aynı binada yaşıyor, günlük ihtiyaçlarınız için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Bunlar bilim kurgu filmlerinden sahneler değil, dünyanın farklı noktalarında gerçekten var olan yerleşimler. Coğrafyanın ve tarihin şekillendirdiği bu sıra dışı yaşam alanları, insanın bulunduğu yere nasıl uyum sağlayabildiğini de gözler önüne seriyor. İşte haritada küçük bir nokta gibi görünse de hikayeleriyle şaşırtan dünyanın en ilginç yerleşimleri...
İspanya'nın Endülüs bölgesinde bulunan Setenil de las Bodegas, görenlerin ilk anda gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağı bir görünüme sahip. Çünkü burada bazı evlerin ve sokakların üzerinde devasa kaya kütleleri uzanıyor.
Kasabanın mimarisini farklı kılan, doğal kaya oluşumlarının yaşam alanlarının bir parçası haline getirilmesi. İnsanlar kaya çıkıntılarının altındaki boşlukları evlere ve iş yerlerine dönüştürerek kendilerine sıra dışı bir yaşam alanı oluşturmuş.
Özellikle Cuevas del Sol ve Cuevas de la Sombra sokaklarında yürürken dev kayaların adeta gökyüzünü kapladığını görüyorsunuz. Üstelik burası yalnızca turistlerin ziyaret ettiği tarihi bir nokta değil; insanların günlük hayatlarını sürdürdüğü yaşayan bir kasaba.
Japonya'nın başkenti Tokyo'ya bağlı Aogashima Adası, dünyanın en sıra dışı yerleşimlerinden biri. Pasifik Okyanusu'nun ortasında bulunan bu küçük ada, çift volkanik kalderasıyla dikkat çekiyor.
Adanın en şaşırtıcı özelliği, büyük volkanik yapının içerisinde ikinci bir kraterin bulunması. Yerleşim de bu etkileyici volkanik coğrafyanın içerisinde yer alıyor. Ancak Aogashima'ya ulaşmak da en az burada yaşamak kadar ilginç. Adaya ulaşım Hachijojima üzerinden feribot veya helikopterle sağlanıyor. Hava koşulları nedeniyle ulaşım zaman zaman aksayabiliyor.
Büyük şehir hayatından oldukça uzakta bulunan Aogashima, doğanın ortasında yaşamını sürdüren küçük bir topluluğa ev sahipliği yapıyor.
ABD'nin Alaska eyaletindeki Whittier, yerleşim düzeniyle dünyanın en şaşırtıcı kasabalarından biri. Burada yaşayanların büyük bölümü, Begich Towers adı verilen 14 katlı binada hayatını sürdürüyor.
İlk bakışta sıradan bir apartman gibi görünen bu yapı, aslında küçük kasabanın yaşam merkezlerinden biri. Konutların yanı sıra posta hizmetleri ve farklı ihtiyaçlara yönelik alanlar da binada bulunuyor.
Binanın geçmişi ise II. Dünya Savaşı sonrasına uzanıyor. Askeri personel ve aileleri için inşa edilen yapı, zamanla kasabanın önemli yaşam alanlarından birine dönüştü.
Dağlarla çevrili, sert iklim koşullarının etkili olduğu Whittier'de aynı çatı altında yaşamak, günlük hayatın dikkat çekici özelliklerinden biri haline gelmiş durumda.
Setenil de las Bodegas, Aogashima ve Whittier... Birbirinden binlerce kilometre uzakta bulunan bu yerleşimlerin ortak noktası, alışılmış yaşam düzenlerinin dışında olmaları.
Kimi doğanın sunduğu sıra dışı coğrafyaya uyum sağlamış, kimi tarihsel koşulların etkisiyle farklı bir yerleşim düzeni geliştirmiş. Haritada küçücük bir alan kaplayan bu yerler, yakından bakıldığında insanın yaşam kurma becerisinin ne kadar şaşırtıcı olabileceğini gösteriyor.