İlk bakışta sıradan bir apartman gibi görünen bu yapı, aslında küçük kasabanın yaşam merkezlerinden biri. Konutların yanı sıra posta hizmetleri ve farklı ihtiyaçlara yönelik alanlar da binada bulunuyor.

Binanın geçmişi ise II. Dünya Savaşı sonrasına uzanıyor. Askeri personel ve aileleri için inşa edilen yapı, zamanla kasabanın önemli yaşam alanlarından birine dönüştü.