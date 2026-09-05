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        Haberler Bilgi BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 5 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 5 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı

        5 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarında izleyicileri farklı dizi, film, yarışma ve spor yayınları bekliyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, ulusal kanalların güncel yayın akışını ve sevilen yapımların hangi saatlerde yayınlanacağını araştırıyor. Günün öne çıkan programları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Sırbistan-Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşması yer alıyor. Akşam kuşağında ise ATV'de yeni dizi Mercan Köşk'ün ilk bölümü, TV8'de MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in 5 Eylül Cumartesi yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 13:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bu akşam televizyon kanallarında izleyicileri birbirinden farklı içerikler bekliyor. Hafta sonunu evinde ekran karşısında geçirmek isteyenler dizi, yarışma, film ve spor programlarının yayın saatlerini öğrenmek için güncel yayın akışını araştırıyor. Günün dikkat çeken yayınları arasında TRT 1 ekranlarında yer alacak Sırbistan-Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesi öne çıkıyor. Akşam kuşağında ise ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk ilk bölümüyle, TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in 5 Eylül Cumartesi gününe ait yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 5 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Keloğlan ile Cankız

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Gülen Adam

        15:00 Muhtemel Aşk

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Beyaz'la Joker

        15:30 Daha 17

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.00 Hayallerinin Peşinde

        06.45 Kalk Gidelim

        09.40 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı | Türk Sineması

        11.10 Kod Adı Kırlangıç

        12.40 Taşacak Bu Deniz

        16.00 Sırbistan - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Yarı Final

        18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:30 Benim Tatlı Yalanım

        10:30 Yüksek Sosyete

        12:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        15:45 Sevdiğim Sensin

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Var Mısın Yok Musun

        13:45 Koruyucu

        15:40 Altı Üstü İstanbul

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Mercan Köşk (İlk Bölümü)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Şahane Hayatım

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Kirli Sepeti

        11:15 Şevkat Yerimdar

        14:00 Ben Leman

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Çakallarla Dans 7

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        15:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölümü)

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