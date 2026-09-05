BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 5 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı

Bu akşam televizyon kanallarında izleyicileri birbirinden farklı içerikler bekliyor. Hafta sonunu evinde ekran karşısında geçirmek isteyenler dizi, yarışma, film ve spor programlarının yayın saatlerini öğrenmek için güncel yayın akışını araştırıyor. Günün dikkat çeken yayınları arasında TRT 1 ekranlarında yer alacak Sırbistan-Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesi öne çıkıyor. Akşam kuşağında ise ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk ilk bölümüyle, TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in 5 Eylül Cumartesi gününe ait yayın akışı...