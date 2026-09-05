BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 5 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı
5 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarında izleyicileri farklı dizi, film, yarışma ve spor yayınları bekliyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, ulusal kanalların güncel yayın akışını ve sevilen yapımların hangi saatlerde yayınlanacağını araştırıyor. Günün öne çıkan programları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Sırbistan-Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşması yer alıyor. Akşam kuşağında ise ATV'de yeni dizi Mercan Köşk'ün ilk bölümü, TV8'de MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in 5 Eylül Cumartesi yayın akışı...
Bu akşam televizyon kanallarında izleyicileri birbirinden farklı içerikler bekliyor. Hafta sonunu evinde ekran karşısında geçirmek isteyenler dizi, yarışma, film ve spor programlarının yayın saatlerini öğrenmek için güncel yayın akışını araştırıyor. Günün dikkat çeken yayınları arasında TRT 1 ekranlarında yer alacak Sırbistan-Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesi öne çıkıyor. Akşam kuşağında ise ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk ilk bölümüyle, TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in 5 Eylül Cumartesi gününe ait yayın akışı...
KANALLARIN 5 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Keloğlan ile Cankız
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Gülen Adam
15:00 Muhtemel Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Beyaz'la Joker
15:30 Daha 17
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Hayallerinin Peşinde
06.45 Kalk Gidelim
09.40 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı | Türk Sineması
11.10 Kod Adı Kırlangıç
12.40 Taşacak Bu Deniz
16.00 Sırbistan - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Yarı Final
18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Benim Tatlı Yalanım
10:30 Yüksek Sosyete
12:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Var Mısın Yok Musun
13:45 Koruyucu
15:40 Altı Üstü İstanbul
19:00 atv Ana Haber
20:00 Mercan Köşk (İlk Bölümü)
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Şahane Hayatım
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
11:15 Şevkat Yerimdar
14:00 Ben Leman
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çakallarla Dans 7
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölümü)