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        Haberler Bilgi BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? Nöbetçi eczane sorgulama ekranı ile 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı eczane çalışma saatleri

        BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? Nöbetçi eczane sorgulama ekranı ile 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı eczane çalışma saatleri

        Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı ve kaça kadar hizmet verecek? Araştırmaları 29 Ekim Perşembe gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczanelerin çalışma düzeni değişirken ilaç almak isteyen vatandaşlar, 29 Ekim Perşembe günü eczanelerin hizmet verip vermeyeceğini ve nöbetçi eczane sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, 29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler çalışacak mı? İşte, 29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı eczane çalışma saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        1

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczanelerin açık olup olmadığı ve nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. 29 Ekim Perşembe günü ilaç almak isteyen vatandaşlar, eczanelerin hizmet durumunu ve bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelerin adreslerini araştırıyor. Peki, 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Cumhuriyet Bayramı'nda nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi? İşte, 29 Ekim Perşembe eczanelerin çalışma durumu…

        2

        29 EKİM ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

        29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczaneler normal çalışma düzeninde hizmet vermeyecek. Resmi tatil boyunca yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelere başvurabilecek.

        3

        ECZANELER 30 EKİM'DE AÇIK MI?

        30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil sona erdiği için eczanelerin normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Ancak çalışma saatleri ve yerel uygulamalar için ilgili eczacı odasının duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.

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        NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

        Bulunduğunuz ilçedeki nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgilerine şu kanallardan ulaşabilirsiniz:

        * e-Devlet: Nöbetçi Eczane Sorgulama hizmeti

        * İl eczacı odaları: İlgili ilin eczacı odasının resmi internet sitesi

        5

        Yola çıkmadan önce eczanenin adresini ve telefon numarasını kontrol ederek hizmet durumunu teyit edebilirsiniz.

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        #eczane
        #29 Ekim
        #cumhuriyet bayramı
        #Nöbetçi eczane
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