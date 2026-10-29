BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? Nöbetçi eczane sorgulama ekranı ile 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı eczane çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczanelerin açık olup olmadığı ve nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. 29 Ekim Perşembe günü ilaç almak isteyen vatandaşlar, eczanelerin hizmet durumunu ve bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelerin adreslerini araştırıyor. Peki, 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Cumhuriyet Bayramı'nda nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi? İşte, 29 Ekim Perşembe eczanelerin çalışma durumu…