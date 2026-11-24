Bugün İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Gününde İETT, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İstanbul'da toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşe ve okula gitmek için yola çıkacak vatandaşlar, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay seferlerinde ücretsiz ulaşım uygulanıp uygulanmadığını merak ediyor. Peki, 24 Kasım'da İstanbulkart ile toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, 24 Kasım 2026 Salı toplu taşıma tarifesi hakkında merak edilenler…
24 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak milyonlarca vatandaş için ücret tarifesi gündeme geldi. Öğretmenler Günü dolayısıyla toplu taşıma araçlarında ücretsiz geçiş yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınacak kararlara çevrildi. Peki, 24 Kasım bugün İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz mi? İşte, İETT, metro, metrobüs ve Marmaray hatlarında ulaşım tarifesine ilişkin detaylar…
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmi tatil veya genel tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da toplu ulaşımda tüm vatandaşlar için ücretsiz geçiş uygulaması bulunmuyor. İBB veya ilgili kurumlardan 24 Kasım'a özel ücretsiz ulaşım kararı açıklanmadığı için standart İstanbulkart ücret tarifesi uygulanıyor.
İETT OTOBÜSLERİ, METRO VE METROBÜS BUGÜN BEDAVA MI?
İstanbul'da 24 Kasım Salı günü İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve tramvay hatlarında normal ücret tarifesi geçerli olacak. Öğretmenler Günü nedeniyle bu ulaşım araçlarında genel bir ücretsiz seyahat uygulaması yapılmayacak. Yolcular, kullandıkları hat ve mevcut İstanbulkart tarifesine göre ücret ödeyerek seyahat edebilecek.
MARMARAY 24 KASIM'DA ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray seferlerinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel ücretsiz ulaşım uygulaması bulunmuyor. Yolcular, 24 Kasım 2026 Salı günü Marmaray'da mevcut ücret tarifesi üzerinden seyahat edecek.
ÖĞRETMEN İSTANBULKART İLE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere özel genel bir ücretsiz ulaşım kararı bulunmadığından Öğretmen İstanbulkart sahipleri de mevcut indirimli tarifeden yararlanmaya devam edecek. Öğretmenler, İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında kartlarının sağladığı indirim kapsamında seyahat edebilecek.