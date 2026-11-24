24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmi tatil veya genel tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da toplu ulaşımda tüm vatandaşlar için ücretsiz geçiş uygulaması bulunmuyor. İBB veya ilgili kurumlardan 24 Kasım'a özel ücretsiz ulaşım kararı açıklanmadığı için standart İstanbulkart ücret tarifesi uygulanıyor.