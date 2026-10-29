BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı'nda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor. Bu sebeple noterlerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Araç alım satımı, vekaletname düzenleme, belge onayı ve diğer noterlik işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, resmi tatilde uygulanacak mesai saatlerini araştırıyor. Peki, bugün noterler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? İşte 29 Ekim 2026 noter çalışma saatleri ve resmi tatil takvimi…
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanırken noterlerde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle araç satış ve devir işlemleri, vekaletname düzenleme, imza onayı ve belge tasdiki yaptırmayı planlayanlar, resmi tatil nedeniyle uygulanacak mesai düzenini merak ediyor. Peki, bugün noterler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter hizmet veriyor mu? İşte detaylar…
29 EKİM 2026 NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle noterler kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında Türkiye genelindeki noterliklerde normal mesai yapılmayacak.
Bu nedenle araç satış ve devir işlemleri, vekaletname düzenleme, imza tasdiki ve belge onayı gibi rutin noterlik işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Vatandaşlar, standart noterlik işlemlerini resmi tatilin sona ermesinin ardından yaptırabilecek.
29 EKİM'DE NÖBETÇİ NOTER VAR MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda olağan nöbetçi noter uygulaması da bulunmuyor. 6 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre noterlik nöbetleri, resmi tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutuluyor.
Ancak yönetmelik, nöbet hizmeti verilmeyen tatil günlerinde bazı istisnai işlemlere imkan tanıyor. Vasiyetname düzenlenmesi ve onaylanması ile gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemleri bu kapsamda gerçekleştirilebiliyor.
NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK? 30 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?
Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından noterler, 30 Ekim 2026 Cuma günü yeniden hizmet vermeye başlayacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte noterliklerde normal hafta içi mesai düzenine dönülecek.
Araç alım satımı, vekaletname düzenleme ve belge tasdiki gibi işlemlerini 29 Ekim'de gerçekleştiremeyen vatandaşlar, 30 Ekim Cuma günü noterliklere başvurabilecek.
2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ
1 Ocak Yılbaşı
19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi
27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi