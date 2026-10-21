BUGÜN SATIŞTA! ŞOK 21-27 Ekim aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK markette neler var? Waffle Makinesi, Cam Demlik, İç/Dış Mekan Isıtıcı ve daha fazlası...

Milas Belediyesi'ne operasyon: 29 gözaltı

Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, 2.5 milyar lirayı aşan sahte... Daha Fazla Göster Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, 2.5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddia edildi (İHA) Daha Az Göster