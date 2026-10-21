BUGÜN SATIŞTA! ŞOK 21-27 Ekim aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK markette neler var? Waffle Makinesi, Cam Demlik, İç/Dış Mekan Isıtıcı ve daha fazlası...
ŞOK marketin 21-27 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu, avantajlı alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında mutfak gereçleri, ev eşyaları ve günlük yaşamı kolaylaştıran çeşitli ihtiyaçlar öne çıkıyor. Güveç tencere, balık tavası ve pazar arabası gibi ürünlerin fiyatları merak edilirken tüketiciler kampanya detaylarını araştırıyor. Peki, 21-27 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hangi ürünler raflarda yerini alacak? İşte haftanın aktüel ürünleri ve merak edilen fiyatları…
ŞOK'un 21-27 Ekim 2026 haftasına özel hazırladığı aktüel ürün kataloğu, bugün itibarıyla raflarda yerini alıyor. Mutfak ihtiyaçlarından evde kullanıma yönelik pratik ürünlere kadar farklı kategorilerin bulunduğu yeni katalogda, satışa sunulan ürünlerin çeşitleri ve fiyatları merak ediliyor. 21 Ekim Çarşamba günü itibarıyla satışa çıkan ŞOK aktüel ürünlerinin listesi ve kampanyaya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU
Su ısıtıcı
Şarjlı cam doğrayıcı
Türk Kahve makinesi
Waffle makinesi
Çay makinesi
Tek ve çift kişilik alez (Lastikli)
Koltuk örtüsü
Şemsiye
Pelüş halı
Çift ve tek kişilik battaniye
Pelüş terlik
Fırın eldiveni
Pijama takımı
Mutfak önlüğü
Pazar arabası
Güveç tencere
Balık tavası
Meyve bıçağı seti
Çerezlik 4'lü
Poşet çay
Adaçayı
Ihlamur
Orman meyveleri
Şampuan
Yüz yıkama jeli
Çamaşır suyu
Leke çıkarıcı