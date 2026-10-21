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        Haberler Bilgi Alışveriş BUGÜN SATIŞTA! ŞOK 21-27 Ekim aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK markette neler var? Waffle Makinesi, Cam Demlik, İç/Dış Mekan Isıtıcı ve daha fazlası...

        BUGÜN SATIŞTA! ŞOK 21-27 Ekim aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK markette neler var? Waffle Makinesi, Cam Demlik, İç/Dış Mekan Isıtıcı ve daha fazlası...

        ŞOK marketin 21-27 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu, avantajlı alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında mutfak gereçleri, ev eşyaları ve günlük yaşamı kolaylaştıran çeşitli ihtiyaçlar öne çıkıyor. Güveç tencere, balık tavası ve pazar arabası gibi ürünlerin fiyatları merak edilirken tüketiciler kampanya detaylarını araştırıyor. Peki, 21-27 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hangi ürünler raflarda yerini alacak? İşte haftanın aktüel ürünleri ve merak edilen fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        1

        ŞOK'un 21-27 Ekim 2026 haftasına özel hazırladığı aktüel ürün kataloğu, bugün itibarıyla raflarda yerini alıyor. Mutfak ihtiyaçlarından evde kullanıma yönelik pratik ürünlere kadar farklı kategorilerin bulunduğu yeni katalogda, satışa sunulan ürünlerin çeşitleri ve fiyatları merak ediliyor. 21 Ekim Çarşamba günü itibarıyla satışa çıkan ŞOK aktüel ürünlerinin listesi ve kampanyaya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

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        ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU

        Su ısıtıcı

        Şarjlı cam doğrayıcı

        Türk Kahve makinesi

        Waffle makinesi

        Çay makinesi

        3

        Tek ve çift kişilik alez (Lastikli)

        Koltuk örtüsü

        Şemsiye

        Pelüş halı

        4

        Çift ve tek kişilik battaniye

        Pelüş terlik

        Fırın eldiveni

        Pijama takımı

        Mutfak önlüğü

        5

        Pazar arabası

        Güveç tencere

        Balık tavası

        Meyve bıçağı seti

        Çerezlik 4'lü

        6

        Poşet çay

        Adaçayı

        Ihlamur

        Orman meyveleri

        7

        Şampuan

        Yüz yıkama jeli

        Çamaşır suyu

        Leke çıkarıcı

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