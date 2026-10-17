BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 17 Ekim 2026 Cumartesi Show TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Star TV, NOW TV yayın akışı listesi

Cumartesi akşamını televizyon karşısında değerlendirmek isteyenler için 17 Ekim 2026 tarihli yayın akışı gündemde. Ulusal kanalların gün boyunca ekrana taşıyacağı dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde hangi yapımların yayımlanacağı ve sevilen dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, 17 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Show TV, Star TV ve NOW TV'nin günlük yayın akışı ile ekranlara gelecek yapımların saatleri haberimizde…