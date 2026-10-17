BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 17 Ekim 2026 Cumartesi Show TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Star TV, NOW TV yayın akışı listesi
17 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri hangi yapımların beklediği merak konusu oldu. Hafta sonunu ekran başında geçirmeyi planlayanlar, favori dizilerinin yeni bölümlerini ve akşam kuşağında yayımlanacak programları araştırmaya başladı. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, hangi diziler ekrana gelecek? TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Show TV, Star TV ve NOW TV'nin 17 Ekim Cumartesi gününe ait yayın akışları ve saat saat program listeleri haberimizde…
Cumartesi akşamını televizyon karşısında değerlendirmek isteyenler için 17 Ekim 2026 tarihli yayın akışı gündemde. Ulusal kanalların gün boyunca ekrana taşıyacağı dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde hangi yapımların yayımlanacağı ve sevilen dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, 17 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Show TV, Star TV ve NOW TV'nin günlük yayın akışı ile ekranlara gelecek yapımların saatleri haberimizde…
KANALLARIN 17 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Muhtemel Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
16:30 Kirli Para
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Belalı Tanık 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Güller ve Günahlar
16:00 Daha 17
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
00:15 Haysiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı
06.00 Kalk Gidelim
08.45 Kod Adı Kırlangıç
10.15 Hayallerinin Peşinde
11.50 Taşacak Bu Deniz
15.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
23.55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Baba Ocağı
08:00 Tuzlu Kahve
11:00 Başkalarının Hayatı
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)
00:15 Tuzlu Kahve
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv’de Hafta Sonu
10: 00 Var Mısın Yok Musun
12: 45 Güneşin Doğduğu Yer
15: 50 Altı Üstü İstanbul
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Mercan Köşk (Yeni Bölüm)
00: 20 Altı Üstü İstanbul
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kamera Arkası
12.00 Sevdam Karadeniz
14.45 Anne Yarısı
16.45 Yeraltı
19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sevdam Karadeniz
23.15 Ömür Usta
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Gupi / Çizgi Film
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm