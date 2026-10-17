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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 17 Ekim 2026 Cumartesi Show TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Star TV, NOW TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 17 Ekim 2026 Cumartesi Show TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Star TV, NOW TV yayın akışı listesi

        17 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri hangi yapımların beklediği merak konusu oldu. Hafta sonunu ekran başında geçirmeyi planlayanlar, favori dizilerinin yeni bölümlerini ve akşam kuşağında yayımlanacak programları araştırmaya başladı. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, hangi diziler ekrana gelecek? TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Show TV, Star TV ve NOW TV'nin 17 Ekim Cumartesi gününe ait yayın akışları ve saat saat program listeleri haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        1

        Cumartesi akşamını televizyon karşısında değerlendirmek isteyenler için 17 Ekim 2026 tarihli yayın akışı gündemde. Ulusal kanalların gün boyunca ekrana taşıyacağı dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde hangi yapımların yayımlanacağı ve sevilen dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, 17 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Show TV, Star TV ve NOW TV'nin günlük yayın akışı ile ekranlara gelecek yapımların saatleri haberimizde…

        2

        KANALLARIN 17 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Muhtemel Aşk

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Kızılcık Şerbeti

        16:30 Kirli Para

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Belalı Tanık 2

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Güller ve Günahlar

        16:00 Daha 17

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

        00:15 Haysiyet

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.58 İstiklal Marşı

        06.00 Kalk Gidelim

        08.45 Kod Adı Kırlangıç

        10.15 Hayallerinin Peşinde

        11.50 Taşacak Bu Deniz

        15.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

        23.55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Baba Ocağı

        08:00 Tuzlu Kahve

        11:00 Başkalarının Hayatı

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Sevdiğim Sensin

        19:00 Star Haber

        20:00 Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)

        00:15 Tuzlu Kahve

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07: 30 atv’de Hafta Sonu

        10: 00 Var Mısın Yok Musun

        12: 45 Güneşin Doğduğu Yer

        15: 50 Altı Üstü İstanbul

        19: 00 atv Ana Haber

        20: 00 Mercan Köşk (Yeni Bölüm)

        00: 20 Altı Üstü İstanbul

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Kamera Arkası

        12.00 Sevdam Karadeniz

        14.45 Anne Yarısı

        16.45 Yeraltı

        19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Sevdam Karadeniz

        23.15 Ömür Usta

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        15:30 Gupi / Çizgi Film

        16:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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