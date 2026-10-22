BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI | 22 Ekim 2026 Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa kupalarında heyecan 22 Ekim Perşembe günü Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşılaşmalarıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar Crystal Palace'ı ağırlarken bordo-mavililer Hearts karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverler, iki temsilcimizin maç saatlerini ve günün diğer karşılaşmalarını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 22 Ekim 2026 Perşembe bugünkü maçlar listesi ve saatleri…
22 Ekim 2026 Perşembe günü Avrupa kupalarında Türk takımlarının kritik mücadeleleri futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelirken Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya ekibi Hearts'ı konuk edecek. Beşiktaş - Crystal Palace maçı saat 22.00'de, Trabzonspor - Hearts karşılaşması ise saat 19.45'te başlayacak. Avrupa'nın farklı liglerinden takımların da sahaya çıkacağı günde futbolseverler, maç programını ve karşılaşmaların başlama saatlerini takip ediyor. Peki, Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var? İşte, 22 ekim bugünkü maç programı…
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü 18 karşılaşma oynanacak. Günün programında Beşiktaş - Crystal Palace mücadelesi de yer alıyor. Karşılaşmaların 8'i 19.45'te, 10'u ise 22.00'de başlayacak.
22 Ekim 2026 UEFA Avrupa Ligi maç programı şöyle:
19.45: Ararat-Armenia - AZ Alkmaar
19.45: Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen
19.45: Ferencvaros - Torreense
19.45: Juventus - Rennes
19.45: Lech Poznan - Sunderland
19.45: OFI - Bayer Leverkusen
19.45: Sturm Graz - Marsilya
19.45: Union SG - Hapoel Beer Sheva
22.00: Beşiktaş - Crystal Palace
22.00: Bournemouth - Milan
22.00: Celtic - Celta Vigo
22.00: Hoffenheim - Lyon
22.00: Jagiellonia Bialystok - Anderlecht
22.00: Lilleström - Real Sociedad
22.00: NK Celje - Salzburg
22.00: Olympiakos - Sparta Prag
22.00: Omonia - Benfica
22.00: Viktoria Plzen - Levski Sofya
UEFA KONFERANS LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında da 22 Ekim Perşembe günü Avrupa'nın farklı liglerinden takımlar sahaya çıkacak. Temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Hearts ile karşılaşacak. Günün programında Ajax - Atalanta ve Monaco - Freiburg gibi dikkat çeken eşleşmeler de bulunuyor.
22 Ekim 2026 UEFA Konferans Ligi maç programı ve başlama saatleri şöyle:
17.30: Kairat Almaty - Panathinaikos
19.45: Trabzonspor - Hearts
19.45: Getafe - Lugano
19.45: Iberia - Mjallby
19.45: Inter Escaldes - Universitatea Craiova
19.45: Jablonec - Brighton
19.45: Kauno Zalgiris - Brann
19.45: Kızılyıldız - Kopenhag
19.45: Nordsjaelland - CSKA Sofya
19.45: Pafos - Riga
22.00: Aarhus - Egnatia
22.00: Ajax - Atalanta
22.00: Banja Luka - Kuopion
22.00: Braga - KAA Gent
22.00: Lincoln Red Imps - Twente
22.00: Midtjylland - St. Truidense
22.00: Monaco - Freiburg
22.00: Thun - Hajduk Split