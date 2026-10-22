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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI | 22 Ekim 2026 Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI | 22 Ekim 2026 Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Avrupa kupalarında heyecan 22 Ekim Perşembe günü Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşılaşmalarıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar Crystal Palace'ı ağırlarken bordo-mavililer Hearts karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverler, iki temsilcimizin maç saatlerini ve günün diğer karşılaşmalarını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 22 Ekim 2026 Perşembe bugünkü maçlar listesi ve saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 21:23 Güncelleme:
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        22 Ekim 2026 Perşembe günü Avrupa kupalarında Türk takımlarının kritik mücadeleleri futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelirken Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya ekibi Hearts'ı konuk edecek. Beşiktaş - Crystal Palace maçı saat 22.00'de, Trabzonspor - Hearts karşılaşması ise saat 19.45'te başlayacak. Avrupa'nın farklı liglerinden takımların da sahaya çıkacağı günde futbolseverler, maç programını ve karşılaşmaların başlama saatlerini takip ediyor. Peki, Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var? İşte, 22 ekim bugünkü maç programı…

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        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü 18 karşılaşma oynanacak. Günün programında Beşiktaş - Crystal Palace mücadelesi de yer alıyor. Karşılaşmaların 8'i 19.45'te, 10'u ise 22.00'de başlayacak.

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        22 Ekim 2026 UEFA Avrupa Ligi maç programı şöyle:

        19.45: Ararat-Armenia - AZ Alkmaar

        19.45: Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen

        19.45: Ferencvaros - Torreense

        19.45: Juventus - Rennes

        19.45: Lech Poznan - Sunderland

        19.45: OFI - Bayer Leverkusen

        19.45: Sturm Graz - Marsilya

        19.45: Union SG - Hapoel Beer Sheva

        22.00: Beşiktaş - Crystal Palace

        22.00: Bournemouth - Milan

        22.00: Celtic - Celta Vigo

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        22.00: Hoffenheim - Lyon

        22.00: Jagiellonia Bialystok - Anderlecht

        22.00: Lilleström - Real Sociedad

        22.00: NK Celje - Salzburg

        22.00: Olympiakos - Sparta Prag

        22.00: Omonia - Benfica

        22.00: Viktoria Plzen - Levski Sofya

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        UEFA KONFERANS LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında da 22 Ekim Perşembe günü Avrupa'nın farklı liglerinden takımlar sahaya çıkacak. Temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Hearts ile karşılaşacak. Günün programında Ajax - Atalanta ve Monaco - Freiburg gibi dikkat çeken eşleşmeler de bulunuyor.

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        22 Ekim 2026 UEFA Konferans Ligi maç programı ve başlama saatleri şöyle:

        17.30: Kairat Almaty - Panathinaikos

        19.45: Trabzonspor - Hearts

        19.45: Getafe - Lugano

        19.45: Iberia - Mjallby

        19.45: Inter Escaldes - Universitatea Craiova

        19.45: Jablonec - Brighton

        19.45: Kauno Zalgiris - Brann

        19.45: Kızılyıldız - Kopenhag

        19.45: Nordsjaelland - CSKA Sofya

        19.45: Pafos - Riga

        22.00: Aarhus - Egnatia

        22.00: Ajax - Atalanta

        22.00: Banja Luka - Kuopion

        22.00: Braga - KAA Gent

        22.00: Lincoln Red Imps - Twente

        22.00: Midtjylland - St. Truidense

        22.00: Monaco - Freiburg

        22.00: Thun - Hajduk Split

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