22 Ekim 2026 Perşembe günü Avrupa kupalarında Türk takımlarının kritik mücadeleleri futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelirken Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya ekibi Hearts'ı konuk edecek. Beşiktaş - Crystal Palace maçı saat 22.00'de, Trabzonspor - Hearts karşılaşması ise saat 19.45'te başlayacak. Avrupa'nın farklı liglerinden takımların da sahaya çıkacağı günde futbolseverler, maç programını ve karşılaşmaların başlama saatlerini takip ediyor. Peki, Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var? İşte, 22 ekim bugünkü maç programı…