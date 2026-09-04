BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 EYLÜL 2026: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

4 Eylül Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre, Trendyol Süper Lig’de 4. hafta başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ayrıca İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi’nde de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 4 Eylül 2026 günün maç takvimi...