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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 EYLÜL 2026: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 EYLÜL 2026: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        4 Eylül Cuma gününün maç takvimi belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı bugün başlayacak. Ayrıca İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Öte yandan bugün voleybol ve basketbol maçı olup olmadığı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 4 Eylül 2026 bugünkü maçlar listesi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 08:17 Güncelleme:
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        1

        4 Eylül Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre, Trendyol Süper Lig’de 4. hafta başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ayrıca İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi’nde de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 4 Eylül 2026 günün maç takvimi...

        2

        4 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20.00 | Başakşehir-Galatasaray (beIN SPORTS 1)

        3

        İngiltere Premier Lig

        22.00 | Ipswich Town-Liverpool (beIN SPORTS 3)

        4

        Fransa Ligue 1

        20.00 | Lyon-Auxerre (beIN SPORTS 2)

        22.05 | PSG-Monaco (beIN SPORTS 2)

        5

        İspanya La Liga

        22.00 | Real Betis - Real Madrid (S Sport, S Sport Plus)

        6

        İtalya Serie A

        21.45 | Genoa-Como (S Sport Plus)

        7

        Almanya Bundesliga

        21.30 | Stuttgart-Köln (S Sport Plus)

        8

        Hollanda Eredivisie

        21.00 | Sparta Rotterdam-PEC Zwolle

        9

        Portekiz Premier Lig

        22.15 | Porto-Moreirense (beIN SPORTS 4)

        10

        Suudi Arabistan Pro Ligi

        19.00 | Abha-Al Ettifaq

        21.00 | Al Ahli Jeddah-Al Riyadh (S Sport Plus)

        21.00 | Al Shabab Riyadh-Al Hilal Riyadh (HT Spor)

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