BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 7 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları!

7 Eylül 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A ve İspanya La Liga’da heyecan dolu maçlar futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca basketbolda Türkiye’nin de sahne alacağı önemli bir mücadele bulunuyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Eylül 2026 maç takvimi...