BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 7 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları!
7 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A ve İspanya La Liga maçları oynanacak. Süper Lig'de 4. haftanın son gününde 2 karşılaşma futbolseverlerle buluşacakken, 1. Lig'de 4, Serie A'da 2, La Liga'da ise 1 maç yapılacak. Öte yandan 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye sahne alacak. İşte, 7 Eylül 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
7 Eylül 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A ve İspanya La Liga’da heyecan dolu maçlar futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca basketbolda Türkiye’nin de sahne alacağı önemli bir mücadele bulunuyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Eylül 2026 maç takvimi...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20.00 | Çaykur Rizespor - Alanyaspor
20.00 | Göztepe - Gaziantep FK
Trendyol 1. Lig
17.00 | İstanbulspor - Iğdır FK
17.00 | Esenler Erokspor - Kayserispor
20.00 | Manisa FK - Bursaspor
20.00 | Mardin 1969 Spor - Bodrum FK
Serie A
19.30 | Cagliari - Lecce
21.45 | Udinese - Lazio
La Liga
20.00 | Getafe - Celta Vigo
FIBA Kadınlar Dünya Kupası
12.30 | Porto Riko - Türkiye (TRT Spor/S Sport Plus)
12:30 | Belçika - Avustralya
15:30 | Macaristan - Güney Kore
15:30 | Nijerya - Fransa
18:50 | Almanya - Mali
18:50 | Japonya - İspanya
21:45 | ABD - Çekya
21:45 | İtalya - Çin