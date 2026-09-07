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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 7 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları!

        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 7 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları!

        7 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A ve İspanya La Liga maçları oynanacak. Süper Lig'de 4. haftanın son gününde 2 karşılaşma futbolseverlerle buluşacakken, 1. Lig'de 4, Serie A'da 2, La Liga'da ise 1 maç yapılacak. Öte yandan 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye sahne alacak. İşte, 7 Eylül 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 08:18 Güncelleme:
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        1

        7 Eylül 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A ve İspanya La Liga’da heyecan dolu maçlar futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca basketbolda Türkiye’nin de sahne alacağı önemli bir mücadele bulunuyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Eylül 2026 maç takvimi...

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20.00 | Çaykur Rizespor - Alanyaspor

        20.00 | Göztepe - Gaziantep FK

        3

        Trendyol 1. Lig

        17.00 | İstanbulspor - Iğdır FK

        17.00 | Esenler Erokspor - Kayserispor

        20.00 | Manisa FK - Bursaspor

        20.00 | Mardin 1969 Spor - Bodrum FK

        4

        Serie A

        19.30 | Cagliari - Lecce

        21.45 | Udinese - Lazio

        5

        La Liga

        20.00 | Getafe - Celta Vigo

        6

        FIBA Kadınlar Dünya Kupası

        12.30 | Porto Riko - Türkiye (TRT Spor/S Sport Plus)

        12:30 | Belçika - Avustralya

        15:30 | Macaristan - Güney Kore

        15:30 | Nijerya - Fransa

        18:50 | Almanya - Mali

        18:50 | Japonya - İspanya

        21:45 | ABD - Çekya

        21:45 | İtalya - Çin

        7
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