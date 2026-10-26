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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 EKİM 2026: Altında ibre aşağı yönlü! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar ve altın fiyatları yeniden yükselir mi?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 26 EKİM 2026: Altında ibre aşağı yönlü! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar ve altın fiyatları yeniden yükselir mi?

        Gram altın ve çeyrek altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Geçen haftaki sert düşüşün ardından ons altının 4.000 doların altına gerilemesi, altın piyasasında hareketliliği artırdı. İşte, 26 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları canlı takip ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 06:55 Güncelleme:
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        Altın fiyatları 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6.390 TL, çeyrek altın 10.336 TL, ons altın ise 3.989 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın piyasasında yaşanan düşüşün ardından gözler güncel alış-satış fiyatlarına ve yeni haftada fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ekim 2026 Pazartesi canlı altın fiyatları…

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        ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİR Mİ?

        Altın fiyatlarında sert düşüşün ardından kısa vadeli tepki yükselişi ihtimali bulunuyor. Ancak bu olasılık, fiyatların kalıcı biçimde yükselişe geçeceği anlamına gelmiyor. Piyasalardaki belirsizlik ve küresel ekonomik gelişmeler, altının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

        Bu hafta Fed'in 27-28 Ekim tarihlerindeki toplantısına ilişkin beklentiler ve verilecek mesajlar yakından izlenecek. Faiz politikasına dair değerlendirmeler, doların seyri ve enflasyon görünümü altın fiyatlarının yönünü etkileyebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

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        ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

        Altın fiyatlarının gerilemesi, alım fırsatı arayan yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ancak fiyatların düşmüş olması, yeni bir yükselişin başlayacağını veya mevcut seviyelerin dip noktası olduğunu göstermiyor. Piyasadaki düşüş baskısının sürmesi halinde fiyatlarda yeni gerilemeler de görülebilir.

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        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.449,38

        Satış: 6.420,56

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.074,53

        Satış: 4.075,13

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.270,94

        Satış: 10.496,30

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.082,27

        Satış: 41.849,06

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.610,29

        Satış: 21.130,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.349,79

        Satış: 42.131,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.896,11

        Satış: 43.978,60

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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