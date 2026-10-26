CANLI ALTIN FİYATLARI 26 EKİM 2026: Altında ibre aşağı yönlü! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar ve altın fiyatları yeniden yükselir mi?

Altın fiyatları 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6.390 TL, çeyrek altın 10.336 TL, ons altın ise 3.989 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın piyasasında yaşanan düşüşün ardından gözler güncel alış-satış fiyatlarına ve yeni haftada fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ekim 2026 Pazartesi canlı altın fiyatları…