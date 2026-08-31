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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 31 AĞUSTOS 2026: Gram altında yeni hafta hareketliliği! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükselecek mi?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 31 AĞUSTOS 2026: Gram altında yeni hafta hareketliliği! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükselecek mi?

        Altın fiyatları 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeni haftaya hareketli başladı. Küresel piyasalarda FED'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve ABD dolarındaki güçlenme, ons altın üzerinde baskı oluştururken gram altın da yatırımcıların yakın takibine girdi. Peki gram altın bugün ne kadar oldu, altındaki düşüş devam edecek mi? İşte 31 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 06:48 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altındaki geri çekilme, gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlamasını da etkiliyor. Güncel verilere göre gram altın 6 bin 900 TL seviyesine yakın işlem görürken, küresel piyasalarda FED'in faiz adımlarına ilişkin beklentiler altının yönü üzerinde belirleyici oluyor. İşte gram, çeyrek altın alış-satış fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME

        Küresel piyasalarda altının geçen hafta yükseliş göstermesinin ardından kar satışları etkili oldu. Ons altının 4.600 dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte piyasalarda düzeltme hareketi öne çıktı. Analistler, geri çekilmenin güçlü yükseliş sonrası doğal bir düzeltme olabileceği görüşünü paylaşıyor.

        3

        ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

        Altının kısa vadeli seyri açısından Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler belirleyici olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyona yönelik mesajları sonrası dolar ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş yaşanırken, bu durum faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

        Buna karşın uzun vadeli değerlendirmelerde merkez bankalarının altın talebi, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler destekleyici unsurlar arasında gösteriliyor. Reuters'ın temmuz ayında yayımladığı analist anketinde, 2026 yılı için altın fiyat tahminleri aşağı yönlü revize edilse de merkez bankası alımlarının fiyatlardaki düşüşü sınırlayabileceği değerlendirmesi yapıldı.

        4

        GRAM ALTIN NE KADAR?

        31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı yaklaşık 6.908 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ve dolar/TL kurundaki değişim nedeniyle gram altın fiyatı gün içinde hareket edebiliyor.

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.867,99

        6.868,87

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.424,46

        4.425,29

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.986,79

        11.229,17

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.948,58

        44.782,60

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        43.886,00

        44.642,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.917,23

        22.470,13

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.971,87

        44.802,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        45.108,05

        46.253,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.711,58

        4.955,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.175,56

        6.423,44

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.290,00

        111.264,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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