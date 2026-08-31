CANLI ALTIN FİYATLARI 31 AĞUSTOS 2026: Gram altında yeni hafta hareketliliği! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altının kısa vadeli seyri açısından Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler belirleyici olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyona yönelik mesajları sonrası dolar ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş yaşanırken, bu durum faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Buna karşın uzun vadeli değerlendirmelerde merkez bankalarının altın talebi, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler destekleyici unsurlar arasında gösteriliyor. Reuters'ın temmuz ayında yayımladığı analist anketinde, 2026 yılı için altın fiyat tahminleri aşağı yönlü revize edilse de merkez bankası alımlarının fiyatlardaki düşüşü sınırlayabileceği değerlendirmesi yapıldı.