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        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto'nun 11 Kasım 2026 Çarşamba tarihli çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar merak konusu oldu. Büyük ikramiye için kuponlarını kontrol edenler, 6 bilen çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. Çekilişte ana numaraların yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçları da belli oldu. Peki, 11 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçlaır açıklandı, Sayısal Loto sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı yayında noter huzurunda açıklandı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçları gündeme geldi. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve diğer kategorilerde kaç kişinin kazandığı araştırılmaya başlandı. Kupon sahipleri, Milli Piyango Online üzerinden sonuçlarını kontrol edebiliyor. Peki, 11 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 11 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

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        11 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı.

        İşte Sayısal Loto sonuçları:

        3 - 16 - 31 - 51 - 60 - 86

        JOKER 67 + SÜPERSTAR 32

        Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye (227.727.391,98 ₺) devretti.

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        SAYISAL LOTO SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri incelenebilir. Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor.

        SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

        Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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