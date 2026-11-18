Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 18 Kasım 2026 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto'nun 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bir önceki çekilişte 6 bilen çıkmaması nedeniyle büyük ikramiye yeni haftaya devretti. Peki, 18 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kupon sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
Haftanın merakla takip edilen şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto'da gözler 138'inci çekilişe çevrildi. Kuponlarını hazırlayanlar, 6 ana numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçlarını da araştırıyor. Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte çekiliş öncesinde heyecan daha da arttı. Çekilişin tamamlanmasının ardından ikramiye kazanan kişi sayıları ve kategorilere göre dağıtılan tutarlar da belli oldu. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
18 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Kasım 2026 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
ÇILGIN SAYISAL LOTO 18 KASIM KAZANAN NUMARALAR
18 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları
4 - 22 - 26 - 37 - 74 - 87
JOKER 31 - SÜPERSTAR 83
Sayısal Loto'da büyük ikramiye (250.506.428,62 ₺) bir sonraki çekilişe devretti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak.
SAYISAL LOTO SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri incelenebilir. Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.