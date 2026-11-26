CSKA Sofya–Trabzonspor maçı canlı izle ekranı şifresiz: CSKA Sofya Trabzonspor maçı hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda temsilcimiz Trabzonspor, Bulgaristan deplasmanında CSKA Sofya'nın konuğu oluyor. Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki iddiasını güçlendirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Ev sahibi CSKA Sofya ise taraftarının desteğiyle sahasında avantaj yakalamayı hedefliyor. Futbolseverler CSKA Sofya – Trabzonspor karşılaşmasının yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, CSKA Sofya – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte CSKA Sofya – Trabzonspor maçı canlı izle ekranı...
CSKA Sofya – Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Bordo-mavililer, CSKA Sofya karşısında kazanarak puanını 9'a yükseltmeyi amaçlıyor. Üç maçta 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, Avrupa'da ilk 8 hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar, 'CSKA Sofya – Trabzonspor maçı izle, TRT 1 canlı yayın izle ekranı, TRT 1 izle ekranı' gibi aramaları sıklaştırdı. Peki, CSKA Sofya – Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir, Trabzonspor maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte CSKA Sofya – Trabzonspor maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
CSKA SOFYA – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
CSKA Sofya – Trabzonspor karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
CSKA SOFYA – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele dijital ortamda tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.
TRABZONSPOR AVRUPA'DA KAÇ PUANDA?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. KuPS Kuopio ve Hearts karşısında kazanan bordo-mavililer, Freiburg mücadelesinden ise mağlubiyetle ayrıldı.
6 puanla lig aşamasında 12. sırada bulunan Trabzonspor, CSKA Sofya karşısında kazanması halinde puanını 9'a yükseltecek. Bordo-mavililer, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa'daki üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.
CSKA SOFYA – TRABZONSPOR CANLI İZLE EKRANI
CSKA Sofya – Trabzonspor karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmi yayın platformlarından yararlanabilecek. Mücadele ayrıca tabii üzerinden de izlenebilecek.
CSKA SOFYA – TRABZONSPOR MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
CSKA Sofya: Papoukhov, Pastor, Almeida, Rodriduez, Martino, Sensi, Jordao, Ngome, Pittas, Panayotov, Godoy.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Fabinho, Mendy, Salah, Bouchouari, Saviolo, Onuachu.