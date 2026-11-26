Cuma hutbesi yayımlandı 27 Kasım 2026! İşte Diyanet ile cuma hutbesinin tam metni
Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Kasım 2026 Cuma günü camilerde okunacak hutbeyi yayımladı. Bu haftanın hutbesinde "Yetim" konusu ele alındı. Hutbede anne ve baba sevgisinden mahrum büyüyen çocukların korunması ve toplumun bu konudaki sorumlulukları üzerinde duruldu. Şehit çocukları, hastalık veya kaza nedeniyle ailesini kaybedenler ile savaş ve zulüm mağduru çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Yetimlerin yalnızca maddi ihtiyaçlarının değil, sevgi, şefkat ve rehberlik ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yetim hakkını korumanın ve onların mallarına sahip çıkmanın dini bir sorumluluk olduğu hatırlatıldı. Peki, 27 Kasım Cuma hutbesinde hangi mesajlar verildi, Diyanet'in yetim konulu hutbesinde neler anlatıldı? İşte 27 Kasım 2026 Cuma hutbesinin konusu ve öne çıkan mesajları.
Kasım ayının son cuma namazı öncesinde yayımlanan hutbe, Müslümanları yetim çocuklara karşı daha duyarlı olmaya çağırıyor. “Yetim” başlığıyla hazırlanan metinde, her çocuğun sevgi ve güven içinde büyüme hakkına sahip olduğu hatırlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve hadislerle yetimlerin gözetilmesinin önemi anlatılıyor. Yetimlere sahip çıkmanın, eğitimlerine destek olmanın ve onları koruyup kollamanın toplumsal bir görev olduğu belirtiliyor. İşte bu haftaki cuma hutbesinin konusu...
27 KASIM CUMA HUTBESİNİN KONUSU NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 27 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin başlığı “Yetim” oldu. Hutbede, anne veya babasını kaybeden çocukların toplumun ortak emaneti olduğu vurgulandı.
Metinde; şehit çocuklarının, hastalık veya kaza nedeniyle ailesinden mahrum kalanların yanı sıra Gazze, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve zulümden etkilenen çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Yetimlerin hayatın her döneminde şefkate, ilgiye ve kendilerine yol gösterecek insanlara ihtiyaç duyduğu ifade edildi.
CUMA HUTBESİNİN TAM METNİ
YETİM
Muhterem Müslümanlar!
Her çocuk, anne ve babasının sevgisiyle büyümeyi arzular. Ancak bazı çocuklar var ki daha hayatın baharındayken öksüz ve yetim kalır, anne ve baba hasretiyle tanışır. Bu yavrularımızın kimisi, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı birer emanettir. Kimisi, hastalık veya kaza sebebiyle ailesinden mahrum kalmış bir candır. Kimisi de Gazze’de, Doğu Türkistan’da ya da dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulüm ve savaşların mağduru masum çocuklardır.
Aziz Müminler!
Her yetim; hayatın her anında kendisine uzanacak bir şefkat eline, hâlini anlayacak samimi bir gönüle ve geleceğe ümitle bakmasını sağlayacak bir rehberliğe ihtiyaç duyar. “…Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir...” ayet-i kerimesiyle bu hususta toplumun her bir ferdine sorumluluğun düştüğü ne güzel ifade edilmiştir. Dolayısıyla anne veya babanın yokluğuyla açılan şefkat boşluğu, toplumun merhametiyle doldurulmalıdır.
Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam, yetimlerle ilgili bizlere şunları öğretmiştir: Bir yetimin ihtiyacını gözeten, onun elinden tutan kişi, rahmet kapılarını aralar. Bir yetime yuvasını açan, onu bağrına basan ve sofrasına ortak eden kişinin hanesi bereketlenir. Bir yetimin bakım ve himayesini yüklenen, eğitimine destek veren, sevincini ve hüznünü paylaşan, Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile cennette yan yana olur.
Aziz Kardeşlerim!
Yüce Kitabımız ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in yetim hukukuyla ilgili ikazları yolumuza ışık tutmaktadır: Yetimin hakkını yemek, insanı helake sürükleyen büyük günahlardandır. Yetimin malına göz dikmek nâr-ı cahîmdir. Yetimin hor görüldüğü, kalbinin kırıldığı ve kötü muameleye maruz kaldığı bir hane, en hayırsız hanedir.
Değerli Müminler!
Yetimlerle ilgili sorumluluklarımızı hatırlatan şu inceliği sizlerle paylaşmak isterim. Sedef içinde tek başına büyüyen, benzeri zor bulunan inci tanesine, kültürümüzde “dürr-i yetîm” denmiştir. İnci, sedefin koruyuculuğunda büyür; sedef, onu kat kat sararak zamanla paha biçilmez bir cevhere dönüştürür. Bugün bize düşen, her biri birer inci olan yetimlerimizin sedefi olmaktır. Allah Resûlü (s.a.s)’in, “Müslümanlar arasında kim bir yetimi, yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde himaye ederse Allah onu mutlaka cennete koyar…” müjdesine nail olmak için gayret göstermektir. Yetimlerin yaralarını şefkatle sarmak, onlara güvenli bir aile ortamı hazırlamaktır. İşte o zaman sadece yetimlerin değil her birimizin yüzü gülecek, dünyamız mamur, ahiretimiz mesrur olacaktır.
Kıymetli Müslümanlar!
Bu ay içerisinde Malatya ve Eskişehir’de elim kazalar sonucunda şehadet şerbetini içen Mehmetçiklerimize ve tüm şehitlerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.