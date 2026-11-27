YETİM

Muhterem Müslümanlar!

Her çocuk, anne ve babasının sevgisiyle büyümeyi arzular. Ancak bazı çocuklar var ki daha hayatın baharındayken öksüz ve yetim kalır, anne ve baba hasretiyle tanışır. Bu yavrularımızın kimisi, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı birer emanettir. Kimisi, hastalık veya kaza sebebiyle ailesinden mahrum kalmış bir candır. Kimisi de Gazze’de, Doğu Türkistan’da ya da dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulüm ve savaşların mağduru masum çocuklardır.

Aziz Müminler!

Her yetim; hayatın her anında kendisine uzanacak bir şefkat eline, hâlini anlayacak samimi bir gönüle ve geleceğe ümitle bakmasını sağlayacak bir rehberliğe ihtiyaç duyar. “…Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir...” ayet-i kerimesiyle bu hususta toplumun her bir ferdine sorumluluğun düştüğü ne güzel ifade edilmiştir. Dolayısıyla anne veya babanın yokluğuyla açılan şefkat boşluğu, toplumun merhametiyle doldurulmalıdır.