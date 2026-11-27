Bir cuma sabahına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan milyonlarca kişi, sevdiklerine güzel dileklerini iletmek istiyor. Kimi zaman içten bir dua, kimi zaman birkaç samimi söz, uzakta olan sevdiklerimizi bile mutlu etmeye yetiyor. WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal medya platformları üzerinden paylaşım yapmak isteyenler ise yeni, farklı, kısa, uzun, ayetli ve hadisli Cuma mesajlarına göz atıyor. İşte 27 Kasım 2026 Cuma gününe özel en güzel, anlamlı ve etkileyici Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma akşamı sözleri.