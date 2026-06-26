Cuma namazı saat kaçta? 26 Haziran 2026 İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri 26 Haziran 2026 tarihiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri doğrultusunda il il cuma namazı saatleri netleşti. Bu nedenle yurt genelinde camilere akın edecek olanlar, bulundukları ilin cuma vakitlerini yakından takip ediyor. Peki cuma namazı saat kaçta, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte 26 Haziran 2026 il il cuma namazı vakitleri...
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan cuma namazı öncesinde gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan cuma namazı vakitlerine çevrildi. Cuma namazı, öğle saaatlerinde camide cemaatle eda edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlar yaşadıkları ilin güncel namaz vakitlerini gündemine aldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 26 Haziran 2026 cuma namazı vakitleri ve merak edilen detaylar...
26 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 26 Haziran Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.
26 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 26 Haziran Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.
26 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 26 Haziran Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.
26 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 26 Haziran Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.