Müslümanlar için büyük öneme sahip olan cuma namazı öncesinde gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan cuma namazı vakitlerine çevrildi. Cuma namazı, öğle saaatlerinde camide cemaatle eda edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlar yaşadıkları ilin güncel namaz vakitlerini gündemine aldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 26 Haziran 2026 cuma namazı vakitleri ve merak edilen detaylar...