Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 26 Haziran 2026 İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 26 Haziran 2026 İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saatleri 26 Haziran 2026 tarihiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri doğrultusunda il il cuma namazı saatleri netleşti. Bu nedenle yurt genelinde camilere akın edecek olanlar, bulundukları ilin cuma vakitlerini yakından takip ediyor. Peki cuma namazı saat kaçta, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte 26 Haziran 2026 il il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 00:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Müslümanlar için büyük öneme sahip olan cuma namazı öncesinde gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan cuma namazı vakitlerine çevrildi. Cuma namazı, öğle saaatlerinde camide cemaatle eda edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlar yaşadıkları ilin güncel namaz vakitlerini gündemine aldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 26 Haziran 2026 cuma namazı vakitleri ve merak edilen detaylar...

        2

        26 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 26 Haziran Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        26 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 26 Haziran Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        26 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 26 Haziran Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        26 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 26 Haziran Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kars'ta yer sincabı çayırlık alanda görüntülendi

        Kars'ın Akyaka ilçesine 'Anadolu gelengisi' olarak da bilinen Anadolu yer sincapları çayırlık alanlarda yiyecek ararken görüntülendi. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım
        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım
        'Devletin şefkat eli olacaksınız'
        'Devletin şefkat eli olacaksınız'
        Bakan Kurum, Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
        Bakan Kurum, Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        35 dolarlık ikinci el tişört
        35 dolarlık ikinci el tişört
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?