Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?
2027 yılı emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak artışa ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmeleri, yeni yıl zammı beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gözünü 6 aylık enflasyon farkına çevirdi. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı ve emekli maaşına refah payı eklenip eklenmeyeceği ise en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi? İşte Ocak 2027 emekli maaşı hesaplama tablosu...
Emekli zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemindeki enflasyon farkına göre hesaplanacak. Memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı etkili olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları sonrasında en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeler de merak edilmeye başlandı. Bilindiği gibi temmuz ayında yapılan düzeneleme ile en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2027 ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, emekliye seyyanen zam var mı? İşte detaylar...
CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ MAAŞI VE REFAH PAYI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Kasım 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında emekli maaşlarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Emeklilere yönelik refah düzenlemesi üzerinde bir süredir çalışıldığını belirten Yılmaz, enflasyonun üzerinde bir destek sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Emekliye refah düzenlemesiyle ilgili epeydir çalışıyoruz. Enflasyon üzerinde bir destek için çalışmalar yapılıyor. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca düzenlemenin yıl başından önce Meclis'e sunulmasının planlandığını ve yeni yılın başından itibaren etkisinin hissedileceğini belirtti.
2027 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2027 yılında en düşük emekli maaşının kaç TL olacağı henüz kesinleşmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması, emekli aylıklarında enflasyon oranının üzerinde bir iyileştirme yapılmasının gündemde olduğunu ortaya koydu.
Ancak en düşük emekli aylığı için henüz resmi bir rakam açıklanmadı. Yeni taban maaşın belirlenmesinde hükümetin üzerinde çalıştığı alternatifler ve Meclis'e sunulacak yasal düzenleme etkili olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yapılacak artış ile en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemenin birbirinden farklı olabileceği de unutulmamalı.
EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın son açıklamaları, 2027 yılında emekli maaşlarına enflasyon farkının üzerinde artış yapılabileceğine işaret etti. Yılmaz, emeklilere yönelik refah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını ve farklı alternatiflerin değerlendirildiğini söyledi.
Düzenlemenin bütün emeklileri kapsayacak şekilde hazırlanması planlanıyor. Ancak refah payının yüzde kaç olacağı, maaşlara seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı veya farklı bir destek modelinin uygulanıp uygulanmayacağı henüz açıklanmadı. Bu konudaki ayrıntıların hazırlanacak kanun teklifiyle netleşmesi bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 yılı emekli maaşı zammının kesinleşmesi için 2026 Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. TÜİK'in ocak ayında duyuracağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı ortaya çıkacak.
En düşük emekli aylığına yönelik ek düzenlemenin ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre yıl sonundan önce Meclis'e sunulması planlanıyor. Yeni maaş tutarları ve refah payının kapsamı, yapılacak resmi açıklamalar ve yasal düzenlemeyle netlik kazanacak.
İŞTE ZAM SENARYOLARI
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden farklı zam oranlarına göre örnek hesaplamalar yapılabiliyor. Aşağıdaki tablo, olası artışların maaşa nasıl yansıyabileceğini gösteriyor.
Zam senaryosu Zam tutarı Yeni aylık
Yüzde 9 zam 2.119,68 TL 25.671,68 TL
Yüzde 10 zam 2.355,20 TL 25.907,20 TL
Yüzde 11 zam 2.590,72 TL 26.142,72 TL
Yüzde 12 zam 2.826,24 TL 26.378,24 TL