Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ MAAŞI VE REFAH PAYI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Kasım 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında emekli maaşlarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Emeklilere yönelik refah düzenlemesi üzerinde bir süredir çalışıldığını belirten Yılmaz, enflasyonun üzerinde bir destek sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emekliye refah düzenlemesiyle ilgili epeydir çalışıyoruz. Enflasyon üzerinde bir destek için çalışmalar yapılıyor. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca düzenlemenin yıl başından önce Meclis'e sunulmasının planlandığını ve yeni yılın başından itibaren etkisinin hissedileceğini belirtti.