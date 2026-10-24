DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM DGS ek tercih sonuç tarihi
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sürecinde tercihlerini tamamlayan adayların gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Ön lisans eğitimini lisans programında sürdürmek isteyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için gerçekleştirilen ek yerleştirme işlemlerinin sonuçlarını bekliyor. 15 Ekim'de başlayan DGS ek tercih süreci, 22 Ekim 2026 Perşembe günü sona erdi. Peki, 2026 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM sonuç tarihi belli oldu mu? İşte 2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖSYM tarafından yürütülen 2026-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri 22 Ekim 2026 tarihinde tamamlandı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesini beklemeye başladı. Ek yerleştirme sonuçları, ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş sürecinde belirleyici olacak. Adaylar, DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM DGS ek tercih sonuç tarihi belli oldu mu? İşte 2026 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih, ÖSYM tarafından duyurulmadı. 15 Ekim'de başlayan ek yerleştirme tercihleri 22 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona erdi. Sonuçların, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.
Geçmiş yıllardaki uygulamalar, sonuçların tercih sürecinin bitmesinden kısa süre sonra açıklanabileceğini gösteriyor. Ancak adayların herhangi bir tarihe kesin gözüyle bakmaması ve ÖSYM'nin resmî duyurusunu takip etmesi gerekiyor.
2026 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 DGS ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin yerleştirme çalışmalarını bitirmesi ve sonuçları erişime açması bekleniyor.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih ettikleri lisans programlarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecek. ÖSYM'nin sonuç duyurusu yayımlandığında adayların sonuç ekranından bilgilerini kontrol etmesi mümkün olacak.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Adaylar, 2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmî Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılabilecek.
DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERDİ?
2026-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri 15 Ekim 2026 tarihinde başladı ve 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erdi. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirdi.
Ek yerleştirme sürecinde, merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ilgili kılavuzdaki koşulları sağlamak kaydıyla tercih yapabildi. Tercih döneminin tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.
DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ARDINDAN KAYITLAR NE ZAMAN?
DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa yerleşen adaylar için kayıt süreci başlayacak. Kayıt tarihleri ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği, ÖSYM'nin sonuç duyurusu ile ilgili üniversitelerin açıklamalarına göre takip edilebilecek.
Adayların kayıt işlemlerini kaçırmamak için yerleştikleri üniversitenin duyurularını ve kayıt takvimini kontrol etmesi önem taşıyor. Kesin kayıt tarihleri açıklanmadan önce herhangi bir günü kesin tarih olarak kabul etmemek gerekiyor.