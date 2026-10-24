DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ARDINDAN KAYITLAR NE ZAMAN?

DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa yerleşen adaylar için kayıt süreci başlayacak. Kayıt tarihleri ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği, ÖSYM'nin sonuç duyurusu ile ilgili üniversitelerin açıklamalarına göre takip edilebilecek.

Adayların kayıt işlemlerini kaçırmamak için yerleştikleri üniversitenin duyurularını ve kayıt takvimini kontrol etmesi önem taşıyor. Kesin kayıt tarihleri açıklanmadan önce herhangi bir günü kesin tarih olarak kabul etmemek gerekiyor.