DGS giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM AİS DGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

ÖSYM AİS DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava katılacak adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini gösteren DGS Sınav Giriş Belgesi’ni resmi olarak edinebilirler. Belgeyi bilgisayardan veya telefondan indirmek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor: ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapın.T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile sisteme giriş sağlayın."Başvurularım/Sınav Giriş Belgesi" sekmesinden DGS belgenizin renkli ya da siyah-beyaz çıktısını alın.