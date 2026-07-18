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        Haberler Bilgi Gündem DGS giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM AİS DGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

        DGS giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM AİS DGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

        Ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine taşımak isteyen binlerce aday için beklenen gün geldi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2026 DGS öncesinde sınava katılacak adaylar, "DGS saat kaçta başlayacak?", "Sınav binalarına en son giriş saati nedir?" ve "DGS giriş belgesi nasıl alınır?" sorularına yanıt arıyor. Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak isteyen adaylar, oturum saatleri ve uygulanacak kuralları yakından takip ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanı başladı. İki yıllık ön lisans programlarından mezun olarak eğitimlerini dört yıllık lisans bölümlerinde sürdürmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin düzenlediği kritik sınav için son hazırlıklarını tamamladı. Sınav öncesinde giriş belgeleri, sınavın başlama saati, bina giriş süresi ve uygulanacak kurallara ilişkin detaylar, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte bilgiler...

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        DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre merakla beklenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adayların geleceğini şekillendirecek olan bu kritik oturum saat 10.15'te başlayacak.

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        ÖSYM AİS DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Sınava katılacak adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini gösteren DGS Sınav Giriş Belgesi’ni resmi olarak edinebilirler. Belgeyi bilgisayardan veya telefondan indirmek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor: ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapın.T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile sisteme giriş sağlayın."Başvurularım/Sınav Giriş Belgesi" sekmesinden DGS belgenizin renkli ya da siyah-beyaz çıktısını alın.

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        DGS SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI NEDİR?

        Dikey Geçiş Sınavı'nda adaylara yetenek testi uygulanacaktır. Sınavda adayların karşısına 50 Sayısal ve 50 Sözel olmak üzere toplam 100 soru çıkacaktır. Bu 100 sorunun çözümü için adaylara toplamda 135 dakika cevaplama süresi tanınacaktır.

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