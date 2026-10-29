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        Haberler Bilgi DOLMABAHÇE SARAYI 29 EKİM ZİYARET SAATLERİ 2026: Dolmabahçe Sarayı bugün kaça kadar açık, gişeler saat kaçta kapanıyor?

        DOLMABAHÇE SARAYI 29 EKİM ZİYARET SAATLERİ 2026: Dolmabahçe Sarayı bugün kaça kadar açık, gişeler saat kaçta kapanıyor?

        Dolmabahçe Sarayı 29 Ekim ziyaret saatleri 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı nedeniyle araştırılıyor. Sarayı ziyaret etmek isteyenler, 29 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı'nın açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için Milli Saraylar'ın duyurduğu programa odaklandı. İşte, 29 Ekim 2026 Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla araştırılıyor. Sarayı bayramda gezmek isteyenler, Dolmabahçe Sarayı'nın 29 Ekim'de açık olup olmadığını, ziyaret saatlerini ve gişelerin kapanış saatini öğrenmek istiyor. Peki, Dolmabahçe Sarayı bugün kaça kadar açık, gişeler saat kaçta kapanıyor? İşte, 29 Ekim Perşembe günü Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatlerinde son durum…

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        DOLMABAHÇE SARAYI 29 EKİM 2026 ZİYARET SAATLERİ

        Milli Saraylar tarafından paylaşılan bilgilere göre Dolmabahçe Sarayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ziyarete açık olacak. Sarayın gişeleri saat 09.00'da açılacak ve 17.00'de kapanacak.

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        DOLMABAHÇE SARAYI BİLET FİYATLARI 2026

        Dolmabahçe Sarayı'nda Selamlık, Harem ve Resim Müzesi'ni kapsayan bilet ücretleri ziyaretçi gruplarına göre değişiyor.

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        * Yerli ziyaretçi: 250 TL

        * Yabancı ziyaretçi: 2.000 TL

        * İndirimli bilet: 150 TL

        * Okul öğrenci grupları için Mavi Salon Bölgesi öğrenci güzergahı: 80 TL

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        DOLMABAHÇE SARAYI RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

        Dolmabahçe Sarayı, resmi tatillerin büyük bölümünde ziyarete açık oluyor. Milli Saraylar'ın paylaştığı takvime göre 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim tarihlerinde ziyaret yapılabiliyor.

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        Yılbaşında ise saray ziyarete kapalı oluyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ile Kurban Bayramı'nın ilk günü de kapalı olan günler arasında yer alıyor. Her iki bayramın diğer günlerinde ziyaretler devam ediyor.

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        #29 Ekim
        #Dolmabahçe
        #Dolmabahçe Sarayı
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