DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMASI || Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?
Temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi öncesinde dul ve yetim maaşı alan kişi zam araştırmalarına başladı. İlk 5 aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte yeni maaş hesaplamaları gündeme gelirken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı son veriye çevrildi. Peki, en düşük ölüm aylığı ne kadar olacak, dul ve yetim maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte zamlı maaşlara ilişkin son hesaplamalar ve merak edilen detaylar...
Dul ve yetim maaşlarında Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte hak sahipleri alacakları yeni maaş tutarlarını araştırmaya başladı. Kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek olsa da mevcut veriler doğrultusunda oluşan tahmini rakamlar şimdiden gündeme geldi. Peki, zamlı dul ve yetim maaşı kaç TL olacak? En düşük ölüm aylığı ne kadar yükselecek? İşte ayrıntılar...
ANKET AÇIKLANDI
Merkez Bankası tarafından açıklanan son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri de şekillendirdi. Reel sektör ve finans dünyasından 68 katılımcıyla hazırlanan ankette, Haziran ayı TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak hesaplandı.
ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Dul ve yetim maaşı, vefat eden sigortalının hak sahiplerine belirlenen hisse oranları üzerinden ödeniyor. Çocuk bulunmaması ve hak sahibi eşin çalışmaması durumunda eşe yüzde 75 oranında aylık bağlanırken, çocuklara ise hak sahipliği durumuna göre yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor.
Mevcut aylığı 15 bin lira olan hak sahibi eşin maaşı, yüzde 17,66 oranında zam yapılması halinde 2 bin 649 lira artarak 17 bin 649 liraya yükselecek. Aylığı 20 bin lira olan hak sahibinde ise artış 3 bin 532 lira olacak ve ödeme 23 bin 532 liraya çıkacak.
Benzer şekilde 5 bin lira ölüm aylığı alan bir hak sahibinin maaşı aynı zam oranıyla 883 lira artarken, 7 bin lira ölüm maaşı alan bir kişinin ödemesi bin 236 lira yükselerek 8 bin 236 liraya ulaşacak.