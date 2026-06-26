Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMASI || Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

        DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMASI || Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

        Temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi öncesinde dul ve yetim maaşı alan kişi zam araştırmalarına başladı. İlk 5 aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte yeni maaş hesaplamaları gündeme gelirken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı son veriye çevrildi. Peki, en düşük ölüm aylığı ne kadar olacak, dul ve yetim maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte zamlı maaşlara ilişkin son hesaplamalar ve merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dul ve yetim maaşlarında Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte hak sahipleri alacakları yeni maaş tutarlarını araştırmaya başladı. Kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek olsa da mevcut veriler doğrultusunda oluşan tahmini rakamlar şimdiden gündeme geldi. Peki, zamlı dul ve yetim maaşı kaç TL olacak? En düşük ölüm aylığı ne kadar yükselecek? İşte ayrıntılar...

        2

        ANKET AÇIKLANDI

        Merkez Bankası tarafından açıklanan son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri de şekillendirdi. Reel sektör ve finans dünyasından 68 katılımcıyla hazırlanan ankette, Haziran ayı TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak hesaplandı.

        3

        ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        Dul ve yetim maaşı, vefat eden sigortalının hak sahiplerine belirlenen hisse oranları üzerinden ödeniyor. Çocuk bulunmaması ve hak sahibi eşin çalışmaması durumunda eşe yüzde 75 oranında aylık bağlanırken, çocuklara ise hak sahipliği durumuna göre yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor.

        Mevcut aylığı 15 bin lira olan hak sahibi eşin maaşı, yüzde 17,66 oranında zam yapılması halinde 2 bin 649 lira artarak 17 bin 649 liraya yükselecek. Aylığı 20 bin lira olan hak sahibinde ise artış 3 bin 532 lira olacak ve ödeme 23 bin 532 liraya çıkacak.

        Benzer şekilde 5 bin lira ölüm aylığı alan bir hak sahibinin maaşı aynı zam oranıyla 883 lira artarken, 7 bin lira ölüm maaşı alan bir kişinin ödemesi bin 236 lira yükselerek 8 bin 236 liraya ulaşacak.

        4

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK ÖLÜM AYLIĞI HESAPLAMA TABLOSU

        Hak Sahibi ve Durumu Hisse Oranı Eski Net Maaş %16,61 Zamlı Yeni Maaş
        Sadece Eş (Çalışmıyor/Emekli değil) %75 15.000 TL 17.491,50 TL
        Sadece Eş (Çalışıyor veya Emekli) %50 10.000 TL 11.661,00 TL
        Eş ve 1 Çocuk Eş: %50Çocuk: %25 Eş: 10.000 TLÇocuk: 5.000 TL Eş: 11.661,00 TLÇocuk: 5.830,50 TL
        Eş ve 2 Çocuk Eş: %50Çocuk: %25Çocuk: %25 Eş: 10.000 TLÇocuk: 5.000 TLÇocuk: 5.000 TL Eş: 11.661,00 TL1. Çocuk: 5.830,50 TL2. Çocuk: 5.830,50 TL
        Eş yok, tek 1 Yetim Çocuk %50 10.000 TL 11.661,00 TL
        Eş yok, birden fazla Çocuk (Çocuk başına) %25 5.000 TL 5.830,50 TL (Çocuk başına)
        Anne veya Baba (Hak kazanan her biri) %25 5.000 TL 5.830,50 TL
        ÖNERİLEN VİDEO

        Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli yakalandı

        TAKSİM İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty'yi (Nana) rahatsız eden Y.E. (60), sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği öne sürülen şüpheliye bin 764 lira para cez...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Bir kadın daha... Boşandı ama kurtulamadı!
        Bir kadın daha... Boşandı ama kurtulamadı!
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor!
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor!
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Özel bakım evinde skandala 16 tutuklama!
        Özel bakım evinde skandala 16 tutuklama!
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Devler her şeyi gizledi
        Devler her şeyi gizledi