Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | 21 Ekim 2026 Total ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | 21 Ekim 2026 Total ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        21 Ekim 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sevdan Bir Ateş, Uzak Şehir, Yeraltı ve MasterChef Türkiye'nin ekrana geldiği çarşamba akşamında Lille-Galatasaray maçı da izleyiciyle buluştu. Peki, Total ve AB reyting sıralamasında günün birincisi belli oldu mu? İşte, dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 22:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı yaşanan reyting rekabetinin ardından gözler 21 Ekim 2026 reyting sonuçlarına çevrildi. Sevdan Bir Ateş, Uzak Şehir ve Yeraltı gibi dizilerin yanı sıra MasterChef Türkiye ve Lille-Galatasaray karşılaşmasının ekrana geldiği gecenin izlenme verileri merak ediliyor. İşte, 21 Ekim dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına ilişkin detaylar…

        2

        DÜN AKŞAM TV’DE HANGİ YAPIMLAR VARDI?

        Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan Sevdan Bir Ateş, Uzak Şehir, Yeraltı, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye'nin reyting performansı merak ediliyor. Lille-Galatasaray karşılaşmasının izlenme oranları da gecenin sonuçları açıklandığında netleşecek.

        3

        21 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        21 Ekim Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki izlenme oranları ile program sıralamaları, sonuçların yayımlanmasının ardından belli oldu.

        4

        TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1- Galatasaray - Lille maçı

        2-Yeraltı

        3-Sevdan Bir Ateş

        5

        AB REYTİNG SONUÇLARI

        1- Galatasaray - Lille maçı

        2-Yeraltı 5.80

        3-Sevdan Bir Ateş

        6

        ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1- Galatasaray - Lille maçı

        2-Yeraltı

        3-Sevdan Bir Ateş

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa ülkelerinde neden sert protestolar yaşanıyor?

        Avrupa, başta Fransa olmak üzere birçok ülkede çatışmalara dönüşen protesto gösterilerine sahne oluyor. Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Arnavutluk'ta sosyal huzursuzluk son yılların en tepe noktasında. Peki protestoların temel sebepleri neler? İnsanlar neden sokaklara döküldü?

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        #reyting sıralaması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması