DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | 21 Ekim 2026 Total ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
21 Ekim 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sevdan Bir Ateş, Uzak Şehir, Yeraltı ve MasterChef Türkiye'nin ekrana geldiği çarşamba akşamında Lille-Galatasaray maçı da izleyiciyle buluştu. Peki, Total ve AB reyting sıralamasında günün birincisi belli oldu mu? İşte, dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler…
Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı yaşanan reyting rekabetinin ardından gözler 21 Ekim 2026 reyting sonuçlarına çevrildi. Sevdan Bir Ateş, Uzak Şehir ve Yeraltı gibi dizilerin yanı sıra MasterChef Türkiye ve Lille-Galatasaray karşılaşmasının ekrana geldiği gecenin izlenme verileri merak ediliyor. İşte, 21 Ekim dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına ilişkin detaylar…
DÜN AKŞAM TV’DE HANGİ YAPIMLAR VARDI?
Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan Sevdan Bir Ateş, Uzak Şehir, Yeraltı, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye'nin reyting performansı merak ediliyor. Lille-Galatasaray karşılaşmasının izlenme oranları da gecenin sonuçları açıklandığında netleşecek.
21 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
21 Ekim Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki izlenme oranları ile program sıralamaları, sonuçların yayımlanmasının ardından belli oldu.