Dünyanın uç noktalarında inşa edilmiş 10 inanılmaz yer
İnsanlık tarih boyunca pek çok farklı yerde yaşadı. Yüksek dağların zirvelerinden okyanusların ortasındaki küçük adalarda, hızlı nehirde bir kayanın üzerinde, bir lav uçurumunun bittiği yerde. Yapılar yalnızca mimari yapısıyla dikkat çekmezken insanların doğayla mücadelesini ve sınırları aşma arzusunu göstermeleriyle de şaşırtıyor. İşte, insanların dünyanın en sıra dışı ve ulaşılması en zor noktalarında inşa ettiği 10 etkileyici yer…
İnsanların inşa ettiği sıra dışı yerler, yalnızca mühendisliğin değil, aynı zamanda cesaretin, sabrın ve hayal gücünün de birer göstergesi olarak karşımıza çıkabiliyor. Bazı binalar ise günümüzde de ayakta kalmış görünüyor. İşte, 10 etkileyici bölge…
ELLİÐAEY — WESTMAN ADALARI, İZLANDA
Her yanı sarp deniz kayalıklarıyla çevrili, üzerinde kalıcı olarak kimsenin yaşamadığı yemyeşil bir ada… Ve bu ıssızlığın tam ortasında tek başına duran beyaz bir ev. 1953 yılında Elliðaey Avcılık Derneği tarafından inşa edilen bu yapı, aslında bir av köşkü. Ancak sıra dışı konumu ve gizemli görüntüsü sayesinde sosyal medyada yıllardır “dünyanın en yalnız evi” olarak anılıyor.
Fotoğraf:H0rdur.kristleifsson / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
KATSKHİ SÜTUN MANASTIRI
Düz tepesinde küçük bir manastır bulunan yaklaşık 40 metre yüksekliğinde bir kireçtaşı sütun. 1944'e kadar kimse belgelenmiş bir zirveye tırmanmadı.
Fotoğraf: Alexkom000 / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)
ASILI TAPINAK — SHANXİ, ÇİN
Salonlar ve yürüyüş yolları, Heng Dağı yakınlarında yaklaşık 75 metre yükseklikteki dik bir uçuruma inşa edilmiştir. Kayalara sabitlenen meşe kirişler, yapıyı güçlü şekilde ayakta tutar.
Fotoğraf: Charlie fong / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
JUST ROOM ENOUGH ISLAND — THOUSAND ISLANDS, NEW YORK, ABD
St. Lawrence Nehri üzerindeki bu küçük adada bir ev, bir ağaç ve uçurumun kenarı var. Sizeland ailesi adayı 1950’lerde tatil evi yapmak için satın aldı.
Fotoğraf: Omegatron / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
DRİNA RİVER HOUSE — BAJİNA BAŠTA, SIRBİSTAN
Drina Nehri’nin ortasındaki küçücük bir kayanın üzerine kurulu bu kulübenin hikâyesi 1968’e uzanıyor. Birkaç yüzücünün gölge arayışıyla başlayan serüveni, taşkınlara rağmen yedi kez yeniden inşa edilerek bugüne ulaştı. Yüksek su, evi 2019'a kadar yedi kez taşıdı ve her seferinde aynı kaya üzerine yeniden inşa edildi.
Fotoğraf:Rasevic / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
BRİDGE HOUSE — AMBLESİDE, BİRLEŞİK KRALLIK
Stock Beck'in üzerindeki bir kemer üzerinde iki katlı bir taş ev, böylece dere zeminin altından akıyor. Braithwaite ailesi, suyun karşısındaki topraklarına ulaşmak ve elmaları saklamak için 17. yüzyılda inşa etti. Bridge House, çay odası, ayakkabıcı ve sekiz kişilik bir aile için bir ev olarak hizmet vermiştir. 1926'da Ambleside yerlileri onu satın almak ve National Trust'a vermek için 1.244 sterlin topladı.
Fotoğraf: Mtaylor848 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
DAR AL-HAJAR — WADİ DHAHR, YEMEN
Sana'a'nın yaklaşık 14 kilometre kuzeybatısındaki Wadi Dhahr'da doğrudan kayadan yedi kat yükseliyor. Yemen'in UNESCO'nun Geçici Listesine sunulması, mevcut sarayın 18. yüzyılın sonlarında yeniden inşa edildiğini ve doğal taş temeliyle bütünleştiğini söylüyor. Sarayın altındaki kayadan 70 metre inen bir kuyu, etrafında mutfaklar, değirmenler ve depo odaları vardır.
Fotoğraf: AlexmarPhoto / iStock; Sokak Sanatı Ütopyası arşivinden
RONDA — ENDÜLÜS, İSPANYA
El Tajo Geçidi’nin ikiye ayırdığı bu büyüleyici kasaba, 100 metrelik uçurumların üzerine kurulmuş. İki yakayı 1793’ten beri birbirine bağlayan taş köprü ise ünlü Puente Nuevo.
Fotoğraf: Tesla Delacroix / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
CASTELLFOLLİT DE LA ROCA — KATALONYA, İSPANYA
Köy, 50 metreden daha yüksek ve neredeyse bir kilometre uzunluğunda bir bazalt uçurumun ağzına kadar uzanıyor. Kaya, üst üste yığılmış iki eski lav akışıdır ve evlerin son sırası tam olarak bazaltın durduğu yerde durur.
Fotoğraf: Anthiro 57 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
CİVİTA Dİ BAGNOREGİO — LAZİO, İTALYA
Sadece 1965'te inşa edilmiş bir yaya köprüsüyle ulaşılabilen, yumuşak volkanik tüf tepesinde küçük bir ortaçağ kasabası. Tepe kenarlarında parçalanmaya devam ediyor, bu yüzden "ölmekte olan kasaba" olarak biliniyor. Orada sadece 16 kişi yaşıyor. Ziyaretçiler 2013'ten beri yaya köprüsünü geçmek için bir ücret ödemiştir.
Fotoğraf: Sidvics / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)