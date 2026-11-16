Dünyanın uç noktalarında inşa edilmiş 10 inanılmaz yer

BRİDGE HOUSE — AMBLESİDE, BİRLEŞİK KRALLIK

Stock Beck'in üzerindeki bir kemer üzerinde iki katlı bir taş ev, böylece dere zeminin altından akıyor. Braithwaite ailesi, suyun karşısındaki topraklarına ulaşmak ve elmaları saklamak için 17. yüzyılda inşa etti. Bridge House, çay odası, ayakkabıcı ve sekiz kişilik bir aile için bir ev olarak hizmet vermiştir. 1926'da Ambleside yerlileri onu satın almak ve National Trust'a vermek için 1.244 sterlin topladı.

Fotoğraf: Mtaylor848 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)