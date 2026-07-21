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        Haberler Bilgi Gündem Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları | 2026 Üniversitelere göre ebelik taban puanları güncel liste

        Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları | 2026 Üniversitelere göre ebelik taban puanları güncel liste

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci araştırılıyor. Tercih listesini oluşturmaya hazırlanan binlerce aday, özellikle sağlık alanında eğitim veren bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Son yılların en fazla ilgi gören lisans programlarından biri olan Ebelik Bölümü için de adaylar, üniversitelere göre oluşan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine odaklandı. Peki, 2026 ebelik taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte üniversitelere göre ebelik bölümü taban puanlarına ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 06:32 Güncelleme:
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        YKS 2026 sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte milyonlarca aday için tercih maratonu başladı. Üniversite tercihlerinde sağlık bilimleri alanını hedefleyen öğrenciler ise Ebelik Bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini yakından takip ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösterecek yerleştirme verileri büyük önem taşırken, Ebelik Bölümü'nü seçmeyi planlayan öğrenciler de üniversitelere göre oluşan puan ve sıralamaları incelemeye başladı. Peki, 2026 Ebelik taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte tercih sürecinde adayların merak ettiği tüm ayrıntılar...

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        EBELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2026 BELLİ OLDU MU?

        2026 yılına ait Ebelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz kesinleşmedi. Söz konusu veriler, ÖSYM tarafından yürütülen YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ve yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yayımlanacak.

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        Bu süreçle birlikte üniversitelerin Ebelik bölümlerine ait oluşan en düşük yerleştirme puanları, başarı sıralamaları ve doluluk oranları da netlik kazanacak. Adaylar tercih döneminde ise geçtiğimiz yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alarak tercih listelerini oluşturabilecek.

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        EBELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SAYISAL TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

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