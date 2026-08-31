Ege Denizi, İzmir ve Malatya'da deprem! 31 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan 31 Ağustos Pazartesi son depremler listesine göre Ege Denizi, İzmir ve Malatya'da 3 büyüklüğünün altında sarsıntılar meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 31 Ağustos 2026 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 06:36 Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD, her gün Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgiler veriyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 01:54'te Ege Denizi, İzmir Körfezi'nde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Son dakika deprem mi oldu? İşte, 31 Ağustos 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Kandilli - AFAD son depremler listesi...
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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor.
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AFAD SON DAKİKA DEPREMLER
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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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