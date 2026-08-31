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        Haberler Bilgi Ege Denizi, İzmir ve Malatya'da deprem! 31 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Ege Denizi, İzmir ve Malatya'da deprem! 31 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan 31 Ağustos Pazartesi son depremler listesine göre Ege Denizi, İzmir ve Malatya'da 3 büyüklüğünün altında sarsıntılar meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 31 Ağustos 2026 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 06:36 Güncelleme:
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD, her gün Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgiler veriyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 01:54'te Ege Denizi, İzmir Körfezi'nde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Son dakika deprem mi oldu? İşte, 31 Ağustos 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Kandilli - AFAD son depremler listesi...

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor.

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-31 05:56:18 38.08983 36.54467 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-08-31 05:56:11 38.47967 26.43133 7.0 ML 1.5 Karaburun (İzmir)
        2026-08-31 05:55:38 38.80067 31.79083 7.0 ML 0.9 Yunak (Konya)
        2026-08-31 05:44:55 39.22167 28.18033 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-31 05:23:12 40.914 41.806 6.01 ML 1.2 Yusufeli (Artvin)
        2026-08-31 05:18:35 39.20967 28.04533 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-31 05:01:10 38.8025 37.4175 7.93 ML 1.7 Gürün (Sivas)
        2026-08-31 04:55:40 39.21167 28.0965 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-31 04:10:30 38.8395 37.42167 7.09 ML 2.6 Gürün (Sivas)
        2026-08-31 04:01:02 37.93117 28.8 7.0 ML 0.8 Sarayköy (Denizli)
        2026-08-31 03:09:05 40.3815 27.24467 7.0 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
        2026-08-31 03:04:19 38.1605 37.15917 19.2 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-08-31 02:41:35 37.79833 30.883 5.91 ML 1.4 Eğirdir (Isparta)
        2026-08-31 02:31:04 39.17017 29.022 12.7 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-08-31 01:54:35 38.70017 26.5385 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [06.44 km] Karaburun (İzmir)
        2026-08-31 01:42:33 39.17383 29.01733 12.54 ML 1.1 Simav (Kütahya)
        2026-08-31 01:14:56 38.21933 37.74767 10.09 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-08-31 01:04:02 37.961 38.73133 7.17 ML 1.0 Kahta (Adıyaman)
        2026-08-31 00:50:32 38.83167 37.3175 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
        2026-08-31 00:37:33 39.13633 28.32417 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-31 00:28:24 38.1725 38.25467 6.98 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-08-31 00:23:57 38.5995 39.5865 7.01 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
        2026-08-31 00:17:20 40.77783 31.55583 11.72 ML 1.5 Merkez (Bolu)
        2026-08-31 00:07:20 39.2035 29.04967 11.76 ML 1.5 Hisarcık (Kütahya)
        2026-08-31 00:01:59 38.12883 37.77567 31.03 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        #AFAD
        #Kandilli Rasathanesi
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