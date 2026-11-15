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        Haberler Bilgi EGE DENİZİ'NDE DEPREM! 15 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Son depremler listesi...

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM! 15 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Son depremler listesi...

        15 Kasım 2026 Pazar günü meydana gelen depremler, Türkiye genelinde sarsıntıları takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün Ege Denizi'nde yaşanan deprem, bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin araştırmaları artırırken gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere çevrildi. Gün boyunca farklı noktalarda kaydedilen sarsıntıların büyüklükleri, merkez üsleri ve meydana geldikleri saatler merak konusu oldu. Peki, 15 Kasım 2026'da nerelerde deprem oldu, son deprem kaç büyüklüğündeydi? Ege Denizi'nde ne zaman deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 15 Kasım Pazar gününe ait son depremler listesi ve güncel gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler, gün boyunca kaydedilen sarsıntıların büyüklüklerini, merkez üslerini ve gerçekleşme saatlerini ortaya koyuyor. Ege Denizi'nde meydana gelen deprem de son sarsıntıları araştıran vatandaşların dikkatini çekti. Yaşadıkları bölgede yer hareketliliği hissedenler, son depremin nerede meydana geldiğini ve kaç büyüklüğünde olduğunu öğrenmek için güncel listelere yöneliyor. Peki, 15 Kasım 2026'da nerelerde deprem oldu, en son deprem kaç büyüklüğündeydi? İşte 15 Kasım Pazar günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi ve güncel bilgiler…

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        EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

        Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.

        Son verilere göre 15 Kasım bugün Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        15 KASIM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-11-15 01:22:4239.419539.125177.01ML3.3Ovacık (Tunceli)

        2026-11-15 02:52:4239.9196740.74819.33ML2.4Aşkale (Erzurum)

        2026-11-15 05:46:0436.9033327.817838.29MW3.8Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.01 km] Milas (Muğla)

        2026-11-15 05:53:2235.8996730.8881718.31ML2.0Akdeniz - [63.00 km] Kumluca (Antalya)

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        #AFAD
        #Deprem
        #Kandilli
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