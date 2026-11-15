EGE DENİZİ'NDE DEPREM! 15 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Son depremler listesi...

15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler, gün boyunca kaydedilen sarsıntıların büyüklüklerini, merkez üslerini ve gerçekleşme saatlerini ortaya koyuyor. Ege Denizi'nde meydana gelen deprem de son sarsıntıları araştıran vatandaşların dikkatini çekti. Yaşadıkları bölgede yer hareketliliği hissedenler, son depremin nerede meydana geldiğini ve kaç büyüklüğünde olduğunu öğrenmek için güncel listelere yöneliyor. Peki, 15 Kasım 2026'da nerelerde deprem oldu, en son deprem kaç büyüklüğündeydi? İşte 15 Kasım Pazar günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi ve güncel bilgiler…