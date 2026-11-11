EKPSS BRANŞ SIRALAMALARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM AİS 2026 EKPSS Branş Bazında Sıralamalar açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adayların merakla beklediği branş bazında sıralama bilgileri ÖSYM tarafından yayımlandı. 11 Kasım 2026 tarihinde yapılan duyuruyla birlikte adaylar, kendi alanlarındaki başarı durumlarını ve diğer adaylar arasındaki sıralamalarını görüntüleyebiliyor. Sonuçların erişime açılmasının ardından branş sıralamasını kontrol etmek isteyen adaylar, sorgulama işleminin hangi adresten yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2026 EKPSS branş bazında sıralamalar nereden görüntülenir? Sıralama bilgilerine ÖSYM AİS üzerinden nasıl ulaşılır? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
ÖSYM, 2026 EKPSS kapsamında adayların alanlarına göre başarı durumlarını değerlendirebilmelerine olanak sağlayan branş bazlı sıralama verilerini 11 Kasım itibarıyla erişime sundu. Duyurunun yayımlanmasıyla birlikte sınava giren adaylar, kendi branşlarında kaçıncı sırada yer aldıklarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. Atama sürecini yakından takip eden binlerce kişi, sıralama bilgilerinin nasıl görüntüleneceğini ve hangi sistem üzerinden kontrol edileceğini merak ediyor. Peki, 2026 EKPSS branş sıralaması nasıl sorgulanır? Adaylar başarı sıralamalarına ÖSYM AİS üzerinden nasıl ulaşabilir? İşte merak edilenler...
2026 EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2026-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.
Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."
EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARA NASIL BAKILIR?
2026 EKPSS branş bazında başarı sıralamalarını öğrenmek isteyen adaylar, sorgulama işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendi alanlarındaki sıralama bilgilerine ulaşabilecek.
EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL HESAPLANIR, NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir.
Adaylar, ilgili sınavın “Branş Bazında Sıralama” sayfasında, sahip oldukları puan türlerinden sıralamasını görmek istedikleri puan türünü seçmeli, ardından bu puan türünde hangi eğitim alanlarındaki adaylar arasındaki sıralamasını görmek istiyorsa bu alanları işaretlemelidir. Hesapla butonuna basıldığında, adayın seçmiş olduğu alanlardaki ilgili puan türünde kaçıncı sıraya denk geldiği görüntülenmektedir. İstenildiği taktirde, ekranda bulunan “Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin.” seçeneği de işaretlenebilmektedir. Bu seçenek işaretlenerek hesaplama yapılması halinde, ilgili sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından (B) grubu kadro veya pozisyonlara merkezi yerleştirme yapıldıysa, yerleştirilen adaylar sıralama işlemine dahil edilmeyecektir.
Branş bazında sıralama hizmeti, adayların e-Okul/YÖKSİS üzerinden alınarak ÖSYM bilgi sistemlerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise ilgili sınav başvurusunda yer alan eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmaktadır. Ekranda işaretlenmiş alanlardaki hem mezun hem de okuyor durumdaki adaylar sıralama işlemine dahil edilmektedir."